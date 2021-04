Air France w sezonie letnim przywraca loty z Paryża do Krakowa

Francuska linia Air France w sezonie letnim przywróci połączenie z Paryża do Krakowa, które zostało uruchomione w lipcu zeszłego roku. Loty w pierwszych tygodniach będą się odbywać trzy razy w tygodniu, a docelowo – codziennie.

Jak poinformował przewoźnik w poniedziałek, rejsy łączące lotnisko Charlesa de Gaulle'a z Kraków Airport wystartują od 14 maja. Początkowo będą to trzy loty tygodniowo, a następnie planowane jest zwiększenie częstotliwości do siedmiu rejsów tygodniowo w czasie szczytu sezonu - od 5 lipca do 29 sierpnia 2021 r. Rejsy będą obsługiwane samolotami Airbus A318 i A321.

Rozkład może ulec zmianie w zależności od obowiązujących ograniczeń podróży. "Od początku kryzysu związanego z COVID-19, Air France na bieżąco dostosowuje swoją ofertę, uwzględniając zmiany w sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych krajach" - wskazał przewoźnik.

Połączenie Air France między Paryżem i Krakowem zainaugurowano w lipcu ub.r., choć pierwotnie miało wystartować trzy miesiące wcześniej, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Frantisek Siling, dyrektor generalny sprzedaży Air France i KLM w Polsce mówił wtedy, że nowa trasa będzie "nowym początkiem i znakiem optymizmu w tych nietypowych czasach".

Według dyrektora nowa trasa z Krakowa do Paryża otwierana jest z uwagi na olbrzymi potencjał turystyczny i ekonomiczny stolicy Małopolski i całego regionu. Mieszkańcom Małopolski pozwoli zaś - wskazał Siling - odwiedzić stolicę Francji lub poprzez stołeczne lotnisko im. Charlesa de Gaulle'a polecieć dalej w odlegle rejony świata, korzystając z bogatej siatki połączeń Air France.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył 2 mln 593 tys. pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl