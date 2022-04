Airbnb.org zapewni bezpłatne, krótkoterminowe zakwaterowanie 100.000 uchodźcom z Ukrainy

Airbnb.org zapewni bezpłatne, krótkoterminowe zakwaterowanie nawet 100.000 uchodźcom z Ukrainy. Gospodarze mogą oferować swoją przestrzeń za darmo lub ze zniżką, a pobyty są finansowane przez Airbnb Inc. - poinformował PAP Vladimir Beroun, starszy menadżer Airbnb ds. Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.

"Na ten moment naszym głównym celem jest ułatwienie uchodźcom pobytu trwającego do 30 dni. W tym czasie mogą oni zdecydować o swoich dalszych krokach, np. o znalezieniu nowego miejsca zamieszkania. Chcemy mieć pewność, że po upływie tego czasu uchodźcy znajdą dach nad głową. Aby to osiągnąć, ściśle współpracujemy z rządami, władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi" - zaznaczył przedstawiciel firmy. Zwrócił uwagę, że wsparcie tych instytucji jest "niezbędne", ponieważ najlepiej znają lokalne uwarunkowania społeczno-prawne.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy jest organizowana przez organizację non-profit Airbnb.org. Do 30 marca Airbnb.org otrzymało ponad 6,9 mln dolarów w postaci bezpośrednich darowizn od ponad 73 000 indywidualnych darczyńców z ponad 95 krajów. "Teraz koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy dla Ukraińców. Niemniej nadal aktywnie wspieramy innych potrzebujących, między innymi uchodźców z Afganistanu" - zaznaczył Beroun. "Zachęcamy każdego, kto dysponuje wolnym miejscem, by otworzył swój dom dla uchodźców lub przekazał darowiznę" - dodał.

Obecnie w programie pomocy bierze udział około 43 tys. gospodarzy Airbnb. "W ciągu ostatnich kilku tygodni do programu zgłosiło się ponad 29 tys. osób z tej liczby. Ponad 18 tys. z nich jest zarejestrowanych w Europie - to nie jest zaskakujące. To właśnie kraje europejskie przyciągają najwięcej uciekinierów" - przekazał Beroun. Dodał również, że "w ostatnim czasie" ponad 3 miliony osób odwiedziło stronę internetową Airbnb.org w celu pomocy Ukraińcom uciekającym przed wojną.

Program jest otwarty zarówno dla obecnych gospodarzy Airbnb, jak i dla osób, które do tej pory w ogóle nie miały do czynienia z platformą. "Bardzo chcielibyśmy zachęcić polskich gospodarzy do zgłaszania się do naszego programu. Prosimy ich, by otworzyli swoje domy i serca dla uchodźców" - powiedział Beroun.

Rozmówca PAP podkreślił, że osoby dzielące się swoim mieszkaniem za pośrednictwem Airbnb mogą liczyć na wsparcie firmy. "Oferujemy pakiet ochronny AirCover. Tak jak na Airbnb, również na Airbnb.org gospodarze są chronieni. Wszystkie pobyty są objęte kompleksowym ubezpieczeniem AirCover, które jest całkowicie bezpłatne dla każdego Gospodarza" - wyjaśnił Beroun. "To ubezpieczenie od szkód do 1 mln dolarów, w tym tych, które zostały wyrządzone przez zwierzęta. Gwarantujemy ubezpieczenie OC, również do kwoty miliona dolarów. Pakiet obejmuje ponadto sprzątanie - zwykłe lub gruntowne" - dodał.

"Szukamy przede wszystkim osób, które są w stanie udostępnić swoje mieszkanie całkowicie za darmo na krótki okres czasu - maksymalnie do 30 dni" - podkreślił Beroun. "Gospodarze mogą oferować swoją przestrzeń za darmo lub ze zniżką. Pobyt uchodźców będzie sfinansowany przez Airbnb Inc., fundusz humanitarny Airbnb.org oraz przez chętnych na to gospodarzy" - doprecyzował.

Beroun zaznaczył, że "głównym celem firmy jest zapewnienie schronienia osobom potrzebującym", ale firma i gospodarze Airbnb współpracują z organizacjami i instytucjami, które pomagają uchodźcom na miejscu. "Społeczność naszych Gospodarzy jest gotowa nieść pomoc. Ich działania są nieocenione" - podkreślił.

Airbnb.org to niezależna organizacja non-profit zajmująca się pomocą osobom, które musiały opuścić swoje domy z powodów humanitarnych. Została założona w grudniu 2020 roku. Korzeniami sięga 2012 roku, kiedy gospodarze Airbnb postanowili pomóc ofiarom huraganu Sandy. W czerwcu 2017 r. oddolne inicjatywy pomocowe społeczności Airbnb zostały włączone do programu OpenHomes. Jak podaje organizacja, "w ciągu ostatnich 5 lat Airbnb i Airbnb.org pomogły około 55 000 uchodźców i osobom ubiegającym się o azyl w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania."

Vladimir Beroun jest odpowiedzialny za relacje pomiędzy Airbnb a rządami i interesariuszami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym w Rosji.

