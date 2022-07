Airbus otworzy w Gdańsku biuro usług dla lotnictwa

Airbus zwiększy swoją obecność w Polsce, w Gdańsku powstanie biuro spółki specjalizującej się w produkcji baz danych i oprogramowania dla lotnictwa – poinformowała firma w poniedziałek.

Biuro Navblue - spółki zależnej Airbusa - ma zacząć działać we wrześniu bieżącego roku. Specjalnością biura będzie produkcja i dostarczanie baz danych oraz oprogramowania dla lotnictwa.

Firma ma dotychczas cztery oddziały w Europie: we Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce i Szwecji oraz biura w Kanadzie, USA, Tajlandii i Singapurze. Navblue zamierza do końca 2024 r. zatrudnić w Gdańsku około 80-100 osób - informatyków, inżynierów lotnictwa, którzy będą zajmowali się oprogramowaniem lub tworzeniem baz danych dotyczących ruchu lotniczego - dla linii lotniczych i agencji kontroli ruchu lotniczego na świecie. Firma rozpoczęła rekrutację.

"Powstanie naszego biura w Polsce wzmocni sieć oddziałów Navblue w Europie i na świecie. Cieszymy się, że będziemy zatrudniać w Gdańsku utalentowanych programistów, którzy będą współpracować z podobnymi zespołami z Europy, Azji i Ameryki" - powiedział cytowany w komunikacie Airbusa prezes Navblue Fabrice Hamel. "Naszym celem jest stać się pożądanym i atrakcyjnym pracodawcą w regionie. Już teraz zachęcamy potencjalnych kandydatów do aplikowania o pracę" - dodał.

Airbus jest producentem samolotów i śmigłowców cywilnych i wojskowych, działa w branżach obronności i kosmicznej, jest także dostawcą usług związanych z lotnictwem.

W Polsce grupa Airbus jest obecna od 2001 roku, kiedy nabyła fabrykę samolotów PZL Warszawa-Okęcie. Należy ona do Airbus Defence and Space. Obecnie zatrudnia ok. 700 osób w zakładach w Warszawie, Mielcu i Łodzi (Biuro projektów Airbus Helicopters zatrudniające ok. 90 osób), współpracuje z ponad 30 krajowymi dostawcami. Działalność w Polsce obejmuje produkcję struktur lotniczych do samolotów C295 i A330 oraz wiązek elektrycznych do C295, A320 i, A330.

Firma odpowiada również za modernizację i usługi MRO (konserwacja i remonty) dla floty samolotów szkolnych PZL-130 Orlik polskich Sił Powietrznych oraz regionalnej floty wojskowych samolotów transportowych C295. Ponadto grupa prowadzi działalność badawczą i testową w centrum inżynieryjno-projektowym śmigłowców w Łodzi oraz zajmuje się certyfikowanym szkoleniem pilotów w Mielcu.

Navblue to firma w całości należąca do Airbusa, działająca w obszarze Airbus Services. Oferuje rozwiązania IT ułatwiające wykonywanie operacji w powietrzu i zarządzanie ruchem lotniczym. Dostarcza produkty i usługi oraz wspiera użytkowników cywilnych i wojskowych na ziemi i w powietrzu.

Ma doświadczenie w obsłudze kokpitów cyfrowych, systemów Operations Control Center (OCC), inżynierii lotów, nawigacji opartej na osiągach (PBN) i zarządzaniu ruchem lotniczym (ATM). Navblue zatrudnia 465 osób w biurach w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

