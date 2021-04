Airway Medix powiększa straty z powodu pandemii COVID-19

Airway Medix silnie odczuł ograniczenia w prowadzeniu działalności spowodowane pandemią. Restrykcje epidemiczne uniemożliwiły bezpośrednie spotkania biznesowe oraz prezentacje innowacyjnych produktów firmy w ośrodkach klinicznych. W efekcie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka uzyskała przychody na poziomie 257 tys. zł, wobec 294 tys. zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku.

Ochrona przed VAP

- Urządzenie Cuffix jest oceniane w USA przez potencjalnych partnerów i dystrybutorów pod kątem atrakcyjności rynkowej i dopasowania do istniejącego portfolio. Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu z Izraela do USA spowodowane przez COVID w listopadzie i grudniu 2020 r. urządzenie Cuffix nie zostało oficjalnie przetestowane w amerykańskich szpitalach. Zgodnie z polityką spółki, w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych testów oraz zgodności z procedurami medycznymi, wszystkie testy muszą być inicjowane w obecności delegatów Biovo i Airway. Aktualny postęp szczepień w Izraelu daje podstawy, aby sądzić, że wspomniane testy zostaną rozpoczęte w najbliższych tygodniach. Czas trwania powyższych testów spółka niezmiennie szacuje na okres ok. 4-6 tygodni od ich rozpoczęcia - informuje zarząd Airway Medix.Ważne dla spółki jest także zakończenie prac nad technologią innowacyjnej maski krtaniowej LMA i osiągnięcie etapu tzw. design freeze. Umożliwia to przeniesienie produkcji na skalę masową do podwykonawczej firmy produkcyjnej lub partnera strategicznego.Airway Medix należy do grupy kapitałowej Adiuvo Investments. Koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych.Rodzina produktów opracowywanych przez Airway Medix zapobiega przedostawaniu się zainfekowanych treści do płuc, chroniąc pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc VAP (Ventialtion Associated Pneumonia).„Odrespiratorowe zapalenie płuc uważane jest za jedno z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych zakażeń szpitalnych. Niska skuteczność urządzeń obecnych na rynku prowadzi do utrzymania wysokiej liczby przypadków VAP i niepotrzebnie przedłużanej wentylacji nawet na najlepszych oddziałach najlepszych szpitali, a także do nieefektywnej i czasochłonnej pracy personelu pielęgniarskiego” – informuje Airway Medix.