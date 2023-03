Akcje banków mocno tanieją, ale paniki na giełdach nie ma

13 marca indeks WIG Banki spadł o 3,11 proc. - to dużo, ale panicznej wyprzedaży na akcjach polskich banków nie było: w pierwszej dziesiątce najbardziej przecenionych spółek na GPW był tylko jeden bank. Mocniej niż banki w Polsce potaniały bankowe grupy z Niemiec i Francji.

Indeks WIG Banki 13 marca 2023 r. spadł o 3,11 proc., znacznie wyraźniej niż inne indeksy: WIG spadł o 2,29 proc. a WIG20 o 2,57 proc.

Bank, którego akcje potaniały najbardziej - Santander - zajął "dopiero" siódme miejsce pod względem wielkości spadków na GPW, potaniał o 5,65 proc.

Znacznie mocniej niż akcje polskich banków taniały walory międzynarodowych grup bankowych jak UniCredit (spadek 7,99 proc.), Commerzbank (12,71 proc.), Deutsche Bank (4,87 proc.), Crédit Agricole (3,07 proc.), BNP Paribas (6,80 proc.).

W ostatnich dniach upadły dwa banki ze Stanów Zjednoczonych: Silicon Valley Bank oraz Signature. Obecnie świat finansów na całym świecie zastanawia się, czy w ślad za tymi dwoma podmiotami pójdą kolejne bankructwa banków, a jeśli tak, to jaka będzie ich skala.

Co prawda, zarówno prezydent Joe Biden jak i szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen zapewniają zgodnie, że amerykański system bankowy jest stabilny i bezpieczny, ale wiadomo, że nie mogli powiedzieć nic innego. Trudno wyobrazić sobie prezydenta jakiegokolwiek kraju, który mówi, że system bankowy w jego kraju jest niestabilny...

Giełdowi gracze obawiają się kolejnych trupów w szafie i 13 marca wyprzedawali walory banków. Widać to było np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tego dnia indeks WIG Banki spadł o 3,11 proc., znacznie wyraźniej niż inne indeksy: WIG spadł o 2,29 proc. a WIG20 o 2,57 proc.

Banki nie należały jednak do najbardziej przecenianych spółek tego dnia na GPW. Bank, którego akcje potaniał najbardziej - Santander - zajął "dopiero" siódme miejsce pod względem wielkości spadków, potaniał o 5,65 proc. Był to jedyny bank, który znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej przecenionych spółek na GPW 13 marca.

Dopiero na 17. miejscu pod względem wielkości spadków znalazł się ING Bank Śląski (spadek o 4,42 proc.), potem był Millenium (spadek 4,26 proc.). Akcje PKO BP potaniały o 2,92 proc. a Pekao SA o 3,74 proc.

Emocje studzą eksperci przekonujący, że sytuacja w USA nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla polskich banków.

- Instytucje finansowe w naszym kraju są dużo silniej uregulowane niż w Stanach Zjednoczonych - podkreśla Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Dodatkowo podstawowym źródłem kapitałów dla polskich banków są depozyty gospodarstw domowych - "takie źródło finansowania jest dużo stabilniejsze niż depozyty firm technologicznych w SVB".

Znacznie mocniej niż akcje polskich banków taniały walory międzynarodowych grup bankowych.

Akcje włoskiego UniCredit potaniały 13 marca o 7,99 proc., niemieckiego Commerzbank o 12,71 proc. (a akcje jego polskiej spółki, czyli mBank, potaniały tylko o 2,76 proc.) a Deutsche Bank potaniał o 4,87 proc.

Potaniały też akcje francuskich banków, które są obecne również na polskim rynku, i tak akcje Crédit Agricole potaniały o 3,07 proc., akcje Société Générale przeceniono o 6,23 proc. a walory BNP Paribas o 6,80 proc.

Konrad Ryczko z DM BOŚ wskazywał, że część przedstawicieli sektora bankowego w USA notowało 13 marca mocne spadki (m.in. First Republic Bank spadek 63 proc., Western Alliance Bancorp 63,9 proc. czy PacWest Bancorp spadek o 42,7 proc.).

Wielu ekspertów i komentatorów zastanawia się, czy to, co obecnie obserwujemy w Stanach Zjednoczonych to powtórka kryzysu finansowego z roku 2008 i upadku banku Lehman Brothers. Kamil Cisowski, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion jednoznacznie sugeruje, że obecny epizod nie ma wiele wspólnego z kryzysem finansowym z lat 2008-2009.

- Nie oczekujemy efektu domina, choć z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że do Silicon Valley Bank i Signature będzie trzeba dopisać jeszcze jakieś, zapewne mniejsze instytucje. Wypłata całości depozytów i działania zasilające system bankowy w płynność powinny szybko przeciąć spekulacje o powtórce z historii - wskazuje Kamil Cisowski.

W uspokajającym tonie wypowiadają się także przedstawiciele Komisji Europejskiej zwracający uwagę, że Silicon Valley Bank nie był mocno powiązany z krajami UE. Warto jednak zaznaczyć, że spółka Huuuge, jeden z największych producentów gier w Polsce poinformował, że trzymał około 24,2 mln dolarów (106,4 mln zł) na kontach Silicon Valley Bank.

Sytuacja na pewno jest rozwojowa i wszyscy w najbliższych dniach będą spoglądali na amerykański rynek bankowy. Po 13 marca widać różnicę w przecenach banków w USA i UE, w tym w Polsce.

