Akcje BioMaximy wprowadzone do obrotu na Boerse Frankfurt

Akcje BioMaximy, polskiej firmy działającej na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” prowadzonej przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych – poinformowała spółka w środę w komunikacie prasowym.

Prezes zarządu BioMaximy Łukasz Urban podkreślił, że akcje spółki zostały wprowadzone wraz z akcjami kilku innych podmiotów, wybranych przez niemieckich brokerów.

"Z uwagi na to, że Frankfurt Boerse nie jest rynkiem regulowanym i rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, lecz zorganizowaną platformą obrotu, podobnie jak rynek NewConnect, nie powstał dla nas obowiązek ogłoszenia raportu zawierającego informację bieżącą. Spółka nie miała wiedzy o rozważaniu możliwości notowania jej akcji na rynku niemieckim. Nie ponosimy jako Emitent żadnych kosztów związanych z faktem notowania akcji BioMaxima SA we Frankfurcie" - tłumaczy cytowany w komunikacie Urban.

Akcje spółki BioMaxima SA zostały wprowadzone do obrotu 12 maja na platformie "Boerse Frankfurt" (skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapier Boerse). "Platforma jest administrowana i prowadzona przez Deutsche Boerse AG" - głosi komunikat.

Jak poinformowano, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BioMaxima SA odbyło się bez udziału emitenta. "Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na wniosek MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG z siedzibą w Graefelfing (Bawaria), w Niemczech, będącego animatorem rynku dla akcji emitenta. Przedmiotem dopuszczenia są wszystkie, to jest 3.730.000 akcji" - podano w komunikacie.

Spółka poinformowała też, że w pierwszym kwartale 2021 r. skonsolidowany wskaźnik EBITDA Grupy BioMaxima osiągnął wartość 8 mln 403 tys. zł, przy całkowitym skonsolidowanym EBITDA za rok 2020 w wysokości 11 mln 347 tys. zł. "Oznacza to, że EBITDA za ostatnie 12 miesięcy osiągnął poziomu 18 mln 852 tys. zł, a stosunek "Debt/EBITDA(LTM)" wynosi 0,4. Wskaźnik pokrycia kapitałami własnymi sumy bilansowej Grupy wyniósł na koniec pierwszego kwartału 55 proc." - podano.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka posiada w swojej ofercie systemy diagnostyczne SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Od 2010 r. BioMaxima jest notowana na rynku NewConnect. W grudnia ub. roku rozpoczął się proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany.

