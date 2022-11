Akcje BMW, Mercedesa i Volkswagena można już kupić na warszawskiej giełdzie

W piątek 4 listopada na warszawskiej giełdzie uruchomiono rynek GlobalConnect. Na początku dla inwestorów dostępne będą akcje pięciu zagranicznych gigantów notowanych na niemieckiej giełdzie Deutsche Borse.

W piątek oficjalnie ruszył nowy rynek akcji spółek zagranicznych na GPW - GlobalConnect. Zadebiutowało na nim pięć niemieckich spółek - Allianz, BMW, Mercedes-Benz, Siemens oraz Volkswagen.

Na początku inwestorzy powściągliwie podeszli do zagranicznych papierów - po godzinie od uruchomienia rynku wartość obrotu nie przekroczyła 20 tys. zł.

Akcje pięciu wymienionych spółek notowane są w polskiej walucie i są to te same akcje, które są notowane na rynkach zagranicznych. Oznacza to, że inwestorzy, którzy je nabędą na polskim parkiecie będą posiadali tożsame prawa z nich wynikające (np. do dywidendy).

Jarosław Jamka, dyrektor inwestycyjny z firmy WealthSeed wskazuje, że GlobalConnect to pozytywna inicjatywa z ogromnym potencjałem rozwojowym.

- To bardzo dobra inicjatywa, która może ułatwić szczególnie polskim inwestorom inwestowanie na całym świecie, co automatycznie przełoży się na dywersyfikacje ich portfeli. Podobne rozwiązania możemy spotkać na innych giełdach europejskich np. w Austrii, Niemczech czy Anglii. W Wiedniu akcje zagranicznych spółek są notowane w tzw. segmencie „global market”. Obecnie jest dostępnych ponad 700 różnych akcji z całego świata - wskazuje ekspert.

Akcje zagranicznych spółek notowane będą w godzinach od 9.05 rano do 17.05 popołudniu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl