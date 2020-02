Akcje Ericssona i Nokii rosną po zainteresowaniu władz USA

Akcje Ericssona i Nokii zwyżkują w piątek (7 lutego) po tym, jak prokurator generalny USA William Barr zasugerował, że Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami mogłyby przejąć pakiet kontrolny akcji jednego lub obu europejskich dostawców sprzętu telekomunikacyjnego - podała agencja Reutera.

Podczas piątkowej sesji giełdowej akcje Ericssona zyskują w Sztokholmie powyżej 4 proc. Nokia rośnie zaś na parkiecie w Helsinkach powyżej 5 proc.

W wystąpieniu z czwartkowego wieczora Barr wskazał, że USA i sojusznicy powinni rozważyć niecodzienny krok wykupienia pakietu kontrolnego akcji jednego lub obu rywali Huaweia, by przeciwdziałać dominacji chińskiej firmy na rynku technologii 5G.

Obie europejskie firmy odmówiły komentarza do tych doniesień. Wypowiedział się jednak największy co do kapitału i trzeci co do liczby głosów inwestor Ericssona - firma Cevian. Spółka wskazała, że zainteresowanie USA szwedzkim koncernem jest "całkowicie naturalne".

"Amerykańskie zainteresowanie Ericssonem jest oczywistym plusem dla Szwecji, samej firmy i udziałowców" - wskazał partner zarządzający w Cevian Capital, Christer Gardell.

"Możliwa umowa musiałaby oprzeć się na zupełnie innej wycenie przedsiębiorstwa niż obecna, śmieszna cena akcji firmy" - dodał.

Sprawy nie chciały też komentować firma inwestycyjna Investor AB (największy udziałowiec Ericssona pod względem liczby głosów) i Industrivarden (udziałowiec z drugą największą liczbą głosów w spółce).