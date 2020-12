Akcje gwiazdy giełdy taniały o połowę. Teraz idzie ratunek

Zarząd Mercator Medical reaguje na spadającą kapitalizację spółki i zapowiada skup akcji. Zwołuje także konferencję, na której komentuje negatywny dla spółki raport JP Morgan. 15 grudnia kurs spółki wzrósł o 20 proc., a w środę kontynuuje dobrą passę - i o godz. 11 rośnie o kolejne 3 proc. (do 423 zł).

Ceny i marże satysfakcjonujące

Strategia i inwestycje

Kruszewski odnosi się także do twierdzenia analityków, że koszty podstawowych surowców wzrosły kilkakrotnie.- Według raportu wzrost cen surowca jest czterokrotny, a w rzeczywistości jest to wzrost dwukrotny. Informacje w raporcie są korzystne dla spółki. Kolejna fala zachorowań może wynieść ceny rękawiczek na nowy szczyt – wskazał Witold Kruszewski.CFO Mercatora jest zdania, że marże spółki kształtują się na satysfakcjonującym poziomie. – II kwartał był wystrzałowy, III bardzo dobry, a IV - jak obserwujemy - również będzie bardzo dobry – mówi Witold Kruszewski i zastanawia się nad tym, czy logiczna jest teza z analizowanego opracowania JP Morgan, która mówi, że występuje korelacja pomiędzy liczbą wykonywanych testów na COVID-19 a wycenami spółek.- W raporcie brakuje odniesienia się do samego rynku. Od września następuje spadek liczby przeprowadzonych testów, tymczasem ceny rękawic rosną. Okres masowych szczepień wymaga zużycia kilku rękawic na każdą osobę, która będzie szczepiona – dodaje Witold Kruszewski.Wiesław Żyznowski, prezes i główny akcjonariusz Mercatora, uważa, że - mimo tego, co można przeczytać w raporcie JP Morgan - spółka jest w tzw. prime time dla branży.– Sądzimy, że w przyszłym roku ceny i marże będą bardzo satysfakcjonujące, co można wyzyskać na korzyść Mercatora – mówi Wiesław Żyznowski.Prezes spółki przyznaje, że przyrost mocy produkcyjnych na świecie jest faktem; pracuje nad tym także Mercator Medical.– Prognozy mówią, że przecięcie linii popytu i podaży na rękawiczki ochronne nastąpi w okolicach połowy 2022 roku. Ta sytuacja nie wpłynie na działalność Mercatora, ponieważ nasze produkty wyróżniają się na tle konkurencji. Spółka produkuje również rękawice specjalistyczne wyżej marżowane - nie tylko "mainstreamowe" – mówi Wiesław Żyznowski. – Ceny rękawiczek są wysokie i w dalszym ciągu rosną - mimo informacji o szczepionce na koronawirusa. W Tajlandii spółka nie zauważa skutków pandemii. Fabryka pracuje na pełnych obrotach, ma tam kontrakty, o których spółka nie informuje, ponieważ nie podlegają obowiązkowi informowania.W trakcie konferencji podano także informacje o nowej strategii spółki.– Chciałbym – ale nie mogę tego obiecać – by kluczowe elementy strategii, wiążące się z inwestycjami w moce, zostały ogłoszone w pierwszym kwartale tego roku. Wszystkie pieniądze, które nie pójdą na dywidendę i skup akcji, przeznaczymy na inwestycje – głównie w naszym własnym segmencie i w produktach komplementarnych do rękawic. Dojdą nowe linie biznesowe, synergiczne do dotychczasowych – i to nam zajmie najwięcej czasu. Będziemy też starali się wchodzić na nowe rynki z dystrybucją – mówi Wiesław Żyznowski.Zarząd Mercator Medical podał w grudniu, że zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie około 35 proc. skonsolidowanego zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub program odkupu akcji własnych. A na wtorkowej konferencji Wiesław Żyznowski powiadomił, że jest skłonny do przeznaczenia na dywidendę kwotę relatywnie wyższą niż na skup akcji.