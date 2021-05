Akcje JSW znacznie wzrosły

Przy większości spadających walorów w WIG20, ośmioprocentowym wzrostem wyróżniło się JSW, które zapowiada kontynuację perspektywicznych inwestycji. Główne krajowe indeksy rozpoczęły tydzień bez większych zmian. Wyjątek stanowił mWIG40, który lekko poprawił swoje trzyletnie maksimum.

"Dzisiejsza sesja nie napisała w zasadzie żadnej historii. Sytuacja techniczna krajowych indeksów pozostała bez zmian, więc kontynuacja trendu wzrostowego jest jak najbardziej możliwa. Niskie obroty wskazują, że inwestorzy czekają na większe emocje i zewnętrzne impulsy, żeby podejmować decyzje" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.



"Jedynym jasnym punktem poniedziałkowych notowań było JSW, wzrastające o 8 proc. na zamknięciu. Jest to reakcja na nieco lepsze perspektywy gospodarek, w związku z rosnącymi cenami surowców" - dodał.



Jastrzębska Spółka Węglowa korzysta na obecnym ożywieniu na rynku stali. W krótko- i średniookresowej perspektywie JSW zamierza utrzymać roczny poziom produkcji węgla rzędu 15 mln ton, dążąc do zwiększenia wydobycia w perspektywie długoterminowej. Węgiel koksowy wydobywany przez JSW, znajdujący się na unijnej liście surowców strategicznych, będzie zyskiwał na ożywionej i zwiększonej produkcji w sektorze motoryzacyjnym, branży AGD czy na inwestycjach infrastrukturalnych.



Spółka deklaruje więc kontynuowanie inwestycji na zakładanym wcześniej poziomie. Założony w Planie Techniczno-Ekonomicznym (PTE) na 2021 rok Capex, a zatem poziom inwestycji, ma wartość 2,59 mld zł - licząc wraz z kosztami zbrojenia ścian wydobywczych.



WIG20 przez całą sesję pozostawał kilka punktów poniżej poziomu odniesienia i na zamknięciu stracił 0,23 proc. do 2.134,18 pkt. WIG wzrósł o 0,02 proc. nieznacznie poprawiając swoje 3-letnie maksimum do 63.639,36 pkt., a mWIG40 poprawił 3-letni szczyt o 0,75 proc. do 4.751,02 pkt. Drugą sesję z rzędu bez większych zmian zanotował sWIG80. Tym razem indeks stracił o 0,06 proc. do 20.458,64 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW amerykański S&P 500 rósł o 1,1 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 1,5 proc. W poniedziałek dzień wolny mają inwestorzy na niektórych rynkach w regionie, m.in. w Niemczech, Danii, Norwegii i Szwajcarii.

Obroty na GPW wyniosły 0,93 mld zł, z czego blisko 700 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (92 mln zł) oraz CD Projektu (79 mln zł).

W ujęciu sektorowym rosło 7 z 15 indeksów, w tym najmocniej informatyka - o 1,7 proc. Traciły przede wszystkim leki - w dół o 2,3 proc. Spadki pozostałych sektorów nie przekraczały 1 proc.

W WIG20 zniżkowała większość spółek, a spadkom przewodził Mercator Medical - w dół o 3,6 proc., a także CD Projekt i Santander, które zniżkowały po ok. 2,5 proc.

W mWIG40 wzrostem o 13 proc. wyróżnił się Kruk. Przy najwyższych obrotach w indeksie (16 mln zł) kurs dotarł do poziomu 224 zł i znalazł się najwyżej od niemal trzech lat.

Spółka podała w poniedziałek wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 127,2 mln zł wobec straty netto przed rokiem na poziomie 62,1 mln zł. Zysk Kruka okazał się zbieżny z wcześniejszymi szacunkami. Ponadto, w poniedziałek Kruk podwyższył swoje oczekiwania co do inwestycji w nowe portfele wierzytelności w 2021 roku i obecnie spodziewa się, że mogą one wynieść 1 mld zł lub więcej.

Od rana wyraźnie, bo o ponad 5 proc. zwyżkował kurs Develii. Wyniósł na zamknięciu 3,15 zł, czyli kilka groszy poniżej szczytu z początku 2018 r. Po pokonaniu tego poziomu kurs znajdzie się najwyżej od 2008 r.

Comarch rósł o 4 proc. i znalazł się na poziomie 231 zł. Od ponad 10-letniego szczytu dzieli go ok. 4 zł. Spółka opublikowała w piątek po sesji wyniki - zysk netto grupy wyniósł 26,1 mln zł i był o 84 proc. wyższy rok do roku.

Z kolei po ok. 4 proc. w indeksie traciła Celon Pharma, która znalazła się najniżej od trzech miesięcy, a także mBank, który w piątek wyznaczył roczne maksimum.

W gronie małych spółek o blisko 9 proc. zwyżkowały notowania Comp, osiągając poziom 60 zł. O blisko 7 proc. rosło Sygnity - do 10,3 zł. W piątek po sesji Comp opublikował raport kwartalny - zysk netto j.d. wzrósł rdr o 150 proc. do 10,6 mln zł.

Przy wyższych obrotach, przekraczających 1,3 mln zł, roczne maksimum wyznaczyła Agora - rosnąc o 5,4 proc. do 9,3 zł.

Po ok. 4 proc. w dół poszły Toya, AB, Polimex Mostostal, Astarta i Atal.