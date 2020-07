Akcje Lotosu i PGNiG mocno w górę, Orlen zalicza spadek

Na koniec sesji główne warszawskie indeksy pogłębiły spadki z pierwszej części dnia, kończąc wtorkowe notowania między blisko 0,5 proc. a 1,7 proc. pod kreską. Najmocniej stracił WIG20, choć w indeksie wzrostami wyróżniły się Lotos i PGNiG. Duży spadek kursu zanotował PKN Orlen.

W indeksie blue chipów najmocniej w górę poszły Lotos - o 7,12 proc. i PGNiG o 3,99 proc.

- Trwa korekta, jest dość płaska. Jeśli chodzi o WIG20, nic niepokojącego się nie dzieje z punktu widzenia obrazu rynku. Nie ma powodów do niepokoju. Jest możliwość, że pojawi się druga noga spadku, który miał miejsce na początku czerwca i może nawet zejście poniżej tego dołka, ale to ciągle ruch korekcyjny, a potem będzie wyżej. 1.900 pkt. jest cały czas w zasięgu - powiedział analityk BM mBanku Kamil Jaros.



Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,66 proc., osiągając poziom 1.771,70 pkt., WIG zniżkował o 1,42 proc. do 50.443,27 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,06 proc. do 3.572,26 pkt., a sWIG80 stracił 0,48 proc. do 14.104,70 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ponad 1 mld zł.

Lotos i PGNIG w górę, Orlen zalicza spadek

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.



Kurs Lotosu rósł od początku sesji i w momencie publikacji komunikatu zyskiwał około 6 proc. Jak ocenił analityk Trigon DM, Michał Kozak, ta informacja była od rana dyskontowana przez inwestorów, gdyż podobne doniesienia pojawiły się w porannej prasie. Dodał, że komunikat KE potwierdza, że w pierwszej chwili jest to bardziej pozytywne dla Lotosu, ze względu na premię wezwaniową.

W momencie publikacji komunikatu KE kurs Orlenu rósł o 3 proc., jednak zakończył dzień 4,69 proc. na minusie.

Orlen podał w ciągu sesji, że podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dot. procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Struktura transakcji nie została jeszcze określona.



Jak poinformowali przedstawiciele Orlenu, priorytetem jest jak najmniejsze obciążenie bilansu przez planowane przejęcia Lotosu i PGNIG.