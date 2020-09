Akcjonariusze Geotransu upoważnili zarząd do emisji blisko 0,5 mln akcji

Akcjonariusze Geotransu na walnym zgromadzeniu upoważnili zarząd spółki do przeprowadzenia emisji do 499 999 akcji serii C. Pozyskane z ewentualnej emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów - poinformowała spółka.