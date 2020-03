Akcjonariusze PKN Orlen mają wybrać w czwartek przewodniczącego rady nadzorczej spółki

Nad wyborem przewodniczącego rady nadzorczej PKN Orlen i ewentualnymi zmianami w składzie rady obradować będzie w czwartek w Płocku (Mazowieckie) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) akcjonariuszy tej spółki, strategicznego podmiotu branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce.

Posiedzenie to zwołano jeszcze z końcem stycznia na wniosek wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, działającego w imieniu Skarbu Państwa - największego akcjonariusza płockiego koncernu.

We wniosku o zwołanie NWZ PKN Orlen wicepremier Sasin podkreślił, że "umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki". Wyjaśnił jednocześnie, że konieczność podjęcia uchwały w sprawie powołania przewodniczącego rady nadzorczej płockiego koncernu wynika ze złożenia wcześniej rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez Izabelę Felczak-Poturnicką.

Rezygnację taką Felczak-Poturnicka złożyła 16 stycznia, o czym PKN Orlen informował wówczas w komunikacie. Po rezygnacji Felczak-Poturnickiej rada nadzorcza płockiego koncernu pozostała w dziewięcioosobowym składzie: Andrzej Szumański - wiceprzewodniczący, Anna Wójcik - sekretarz oraz członkowie: Barbara Jarzembowska, Andrzej Kapała, Michał Klimaszewski, Roman Kusz, Jadwiga Lesisz, Małgorzata Niezgoda i Anna Sakowicz-Kacz.

Ustalenie liczby członków rady nadzorczej oraz zmian w składzie rady nadzorczej PKN Orlen to jedyne merytoryczne punkty porządku obrad czwartkowego posiedzenia NWZ płockiego koncernu, które znalazły się w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia.

Zgodnie z obecnym statutem PKN Orlen, w skład rady nadzorczej wchodzi tam od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący. Rada jest powoływana i odwoływana w taki sposób, że Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa może powołać i odwołać jednego członka rady, a pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

Felczak-Poturnicka została ponownie powołana na przewodniczącą rady nadzorczej PKN Orlen w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) akcjonariuszy spółki, które odbyło się w czerwcu 2019 r. Została wówczas zgłoszona przez Skarb Państwa. Oprócz niej, w radzie PKN Orlen znaleźli się wówczas także - powtórnie: Anna Wójcik, Małgorzata Niezgoda, Jadwiga Lesisz i Andrzej Kapała, a także nowo wybrani: Andrzej Szumański, Michał Klimaszewski oraz Barbara Jarzembowska i Anna Sakowicz-Kacz. Ich kandydatury zgłosił również Skarb Państwa.

W głosowaniu ZWZ PKN Orlen wystarczającego poparcia do objęcia funkcji w radzie nadzorczej tej spółki nie uzyskała wtedy kandydatura Piotra Nowjalisa, zgłoszona jeszcze przed posiedzeniem akcjonariuszy przez Nationale Nederlanden OFE. Podczas obrad ZWZ płockiego koncernu na wniosek Skarbu Państwa rozpatrywany był również projekt uchwały zwiększającej z dziewięciu do dziesięciu liczbę członków rady nadzorczej. Przyjęcie tego rozwiązania wymagało zmiany odpowiednich zapisów statutu spółki.

Decyzje podjęte przez ZWZ PKN Orlen w trakcie obrad w czerwcu 2019 r., a dotyczące rady nadzorczej tego największego podmiotu branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i zarazem jednego z największych w tym segmencie w Europie, oznaczały umocnienie tam pozycji Skarbu Państwa, największego akcjonariusza płockiego koncernu. Według danych publikowanych przez PKN Orlen, Skarb Państwa posiada tam 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 7,61 proc., Aviva OFE Aviva Santander - 5,85 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 59,02 proc. akcji.

Zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ PKN Orlen, posiedzenie akcjonariuszy tej spółki rozpocznie się 5 marca o godz. 11. w Domu Technika w Płocku.