Akcjonariusze tej spółki dostaną ekstra wypłatę. W sumie 86 mln zł

Zarząd STS Holding – jednego z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz lidera rynku w Polsce – 24 maja br. przyjął uchwałę, w której rekomenduje WZA spółki wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości ok. 86,2 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję jest to 0,55 zł.

W dniu 31 października 2022 roku STS Holding wypłacił akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości ok. 42,3 mln zł. Obie płatności dają łączną kwotę 128,6 mln zł.

Ponadto zarząd STS Holding podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok po zatwierdzeniu i publikacji skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

- Zgodnie z naszymi deklaracjami transferujemy do akcjonariuszy cały zysk netto, który mamy możliwość wypłacenia w formie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Grupa STS ma strukturę holdingową, co wymusza przesunięcia w czasie w dystrybuowaniu zysku generowanego przez naszą główną spółkę operacyjną, czyli STS S.A. Niemniej docelowo cały jej wynik trafia do naszych inwestorów – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Grupa STS to jeden z największych bukmacherów w Europie Centralnej. Portfolio obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń e-sportowych. Grupa udostępnia usługi online, ale również w ogólnopolskiej sieci ok. 400 lokali stacjonarnych. Zatrudnia ok. 1200 osób.

Akcje STS Holding zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2021 roku. Mateusz Juroszek wraz z rodziną utrzymuje 70 proc. akcjonariatu w spółce.









Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl