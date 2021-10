Akcyza na alkohol i papierosy w górę. Jest projekt ustawy

Do Sejmu trafił projekt ustawy zawierającej harmonogram podwyżek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Jak wynika z oceny skutków regulacji, w ciągu najbliższej dekady do budżetu trafi z tytułu wzrostu akcyzy 103,7 mld zł.

Podatkowy cios w podgrzewacze

MF: Abyśmy zdrowi byli...

Ponad 100 mld zł wpływów

Potężny cios podatkowy otrzymają nowatorskie wyroby tytoniowe (przede wszystkim podgrzewacze) – na początku resort finansów przewidział trzęsienie ziemi - tzn podniesienie stawki kwotowej akcyzy na wyroby nowatorskie o 100 proc., a następnie napięcie - a wraz z nim ceny - będzie rosło - 10 proc. rocznie.W efekcie akcyza na te wyroby wzrośnie z obecnego poziomu 155,79 zł za kilogram tytoniu plus 32,05 proc. średniej ważonej detaliczne ceny tytoniu do palenia do 501,80 zł (plus 32,05 proc.) w 2027 roku.Jak wynika z uzasadnienia podwyżki podatków nie obejmą liquidów do e-papierosów, gdyż – jak twierdzi resort finansów w uzasadnieniu - „już obecne stawki są wysokie w stosunku do innych wyrobów tytoniowych”.Podwyżki akcyzy nie obejmą również cydru. Ma on nadal być objęty preferencyjną stawką podatku „ „w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa”.Skąd te podwyżki? Jak zwykle, gdy chodzi o akcyzę na te grupy artykułów, rząd tłumaczy to troską o zdrowie obywateli. - Celem proponowanych rozwiązań jest realizowanie zadań Rady Ministrów w zakresie polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie dostępności cenowej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych i ich substytutów - czytamy w uzasadnieniu.- Polityka akcyzowa państwa jest ważną częścią polityki fiskalnej ale jednocześnie stanowi doskonałe narzędzie regulujące poziom konsumpcji używek mających negatywny wpływ na zdrowie społeczeństwa. Pośrednio ma ona przełożenie na możliwość kontrolowania szkód zdrowotnych ponoszonych przez społeczeństwo oraz wielkości nakładów na działalność profilaktyczną i ich leczenie - czytamy również.Resort argumentuje, że wzrost płac i siły nabywczej Polaków sprawił, że mogą oni kupować coraz więcej tych szkodliwych używek - np. w 2015 roku średnie wynagrodzenie starczało na 83 litry wódki, w 2020 roku już na ponad 107 litrów. W 2016 średnia pensja wystarczała na 320 paczek papierosów, w 2020 roku - na 377 paczek.Kolejnym, dość oryginalnym, argumentem jest „zniwelowanie skutków inflacji” Resort wychodzi z założenia, że skoro wszystko drożeje, alkohol i papierosy nie mogą być wyjątkiem. - Podwyżki ww. wyrobów mają również zniwelować skutki inflacji jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych wyrobów - czytamy w uzasadnieniu.Jest jeszcze jeden argument, którego jednak resort finansów nie umieścił w uzasadnieniu do projektu ustawy. Znajdziemy go natomiast w ocenie skutków regulacji. Jak wynika z tego dokumentu skumulowany przychód budżetu państwa z tytułu tych podwyżek (w cenach stałych) ma wynieść 103,7 mld zł do 2031 roku.Co ciekawe jeszcze niedawno resort finansów zaprzeczał planom podwyżek. 19 września na profilu Ministerstwa Finansów na twitterze ukazał się wpis (już zniknął z twittera): „Informacje o planach drastycznej podwyżki akcyzy na alkohol to fake news. W #MF nie toczą się prace w tym kierunku. #StopFakeNews”. Niespełna trzy tygodnie później pojawił się projekt ustawy, który w piątek trafił do Sejmu.