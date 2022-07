Akcyza na saszetki nikotynowe oznacza dodatkowe miliony dla budżetu

Stoimy przed poważnym kryzysem finansowym, a budżet państwa może stracić szansę na dodatkowe przychody, jeżeli nie zostanie wprowadzona akcyza na coraz popularniejsze używki – saszetki nikotynowe, mówią eksperci podatkowi z kancelarii B2RLAW.

- Wiele europejskich krajów wprowadza podatek na nowe wyroby alternatywne dla papierosów. Choć w Polsce woreczki nikotynowe są sprzedawane w wielu sieciach handlowych tuż obok popularnych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy tytoniu, to nie są objęte akcyzą i przez to budżet państwa traci szansę na dodatkowe przychody - mówi Piotr Leonarski, adwokat, doradca podatkowy i counsel z kancelarii B2RLAW.

Rynek tytoniowy podlega dynamicznym zmianom. Tradycyjne papierosy, choć dziś jeszcze

w Polsce bardzo popularne, w najbliższych latach będą coraz mniej powszechne i dostępne.

Czołowi producenci wyrobów tytoniowych mają tę świadomość. Koncerny tytoniowe wydają mnóstwo pieniędzy na badania i rozwój w obszarze nowych, innowacyjnych produktów, które spełniają tę samą funkcję co papierosy, ale ponieważ są potencjalnie mniej szkodliwe, to nie są tak kosztowne społecznie.

Zdaniem Piotra Leonarskiego biorąc pod uwagę miliardowe wpływy z akcyzy od wyrobów tytoniowych rocznie (ponad 20 mld zł w 2020 r.) należy poważnie zastanowić się nad tym, czy Polska nie powinna dążyć do płynnego zastąpienia tradycyjnych papierosów nowoczesnymi substytutami. Leonarski przypomina, że dwie popularne alternatywy dla papierosów, czyli podgrzewacze tytoniu i papierosy elektroniczne zostały objęte akcyzą, a saszetki nikotynowe nie.

- Produkt dostępny jest w wielu ogólnopolskich sieciach handlowych. Nie zawiera on tytoniu w żadnej formie, a samą nikotynę, która uwalnia się podczas stosowania tej alternatywy dla tytoniu. Biorąc pod uwagę, że ten produkt staje się dopiero popularny w Polsce (coraz łatwiej dostać go w popularnych sieciach handlowych i na koncernowych stacjach benzynowych, przyp.red.), być może nadszedł odpowiedni czas na objęcie go regulacjami, w szczególności podatkowymi - uważa Leonarski.

- Nie można zapominać o tym, że akcyza na tytoń stanowi stabilne i istotne źródło dochodów budżetowych. Jeśli budżet nie będzie podążał za zmianami na rynku, może się okazać, że w perspektywie straci istotną część wpływów podatkowych - dodaje.

W Polsce nie podjęto na razie żadnych inicjatyw ustawodawczych w zakresie objęcia akcyzą woreczków z nikotyną, choć Ministerstwo Finansów podejmowało temat opodatkowania tego produktu na zorganizowanym przez siebie w ubiegłym roku Forum Akcyzowym. Na tym spotkaniu z biznesem temat akcyzy na nowe alternatywy dla tytoniu był podnoszony, ale Ministerstwo Finansów przez pół roku po spotkaniu nie podjęło żadnych działań w celu zmiany aktualnego stanu rzeczy.

Tymczasem europejskie przepisy akcyzowe wprost pozwalają na nakładanie podatku na inne produkty niż wprost wskazane w przepisach unijnych. Właśnie na tej podstawie wprowadzono już w Polsce opodatkowanie akcyzą papierosów elektronicznych i podgrzewaczy do tytoniu. Inne państwa Unii Europejskiej dziś korzystają z tej opcji dla woreczków z nikotyną. Są to Szwecja (która jest właściwie ojczyzną tego produktu), Dania, Estonia, Łotwa, Włochy i Węgry.

- Warto brać dziś pod uwagę doświadczenia przy opodatkowaniu akcyzą papierosów elektronicznych i podgrzewaczy do tytoniu. Z perspektywy widać, że wprowadzenie opodatkowania tych produktów mogło być spóźnione, czego efektem mogło być przeniesienie już istniejącego, dość szerokiego rynku takich produktów do szarej strefy. W przypadku woreczków nikotynowych jest szansa na to, żeby nie powtórzyć tego błędu i wprowadzić podatek na rynek, który w Polsce dopiero startuje. Szybsza reakcja może dać państwu realną kontrolę nad rynkiem, efektywnie monitorując szanse, ale też i zagrożenia płynące z zastępowania tradycyjnych papierosów nowymi alternatywami - uważa Piotr Leonarski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl