Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w kwietniu 2021 roku

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w kwietniu 2021 roku wyniosła 22,5 mld zł, czyli o 4,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Na rynku NewConnect w kwietniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 50,9 proc. rok do roku, do poziomu 540,4 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Historia giełdy

Giełda dzisiaj

Pozycja GPW w regionie

Na rynku NewConnect w kwietniu br. zadebiutowały akcje spółek: Image Power S.A. (wartość oferty:4,3 mln zł), Legimi S.A. (wartość oferty: 3,9 mln zł), Tenderhut S.A. (wartość oferty: 0,3 mln zł), Stilo Energy S.A. (wartość oferty: 11,3 mln zł), Gamivo S.A. (wartość oferty: 24,3 mln zł), Drago Entertainment (wartość oferty: 2,0 mln zł).Na rynku Catalyst w kwietniu br. zadebiutowały obligacje korporacyjne Anvim S.A. (wartość oferty: 50 mln zł), oraz obligacje komunalne gminy miasta Świnoujście (wartość oferty: 100 mln zł).W kwietniu 2021 roku na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.12 kwietnia 1991 roku ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 roku GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX wieku.Czytaj też: Giełda ma 30 lat. Rozmawiamy z Wiesławem Rozłuckim. To on zadzwonił dzwonkiem po raz pierwszy Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka powstała w Warszawie 2 maja 1817 roku. Wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6 proc. światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90 proc. krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 roku, wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.Obecnie średni obrót sesyjny na GPW wynosi ok. 1,2 mld zł. Na głównym rynku notowane są akcje 434 firm (383 krajowe i 51 zagraniczne), natomiast na parkiecie NewConnect 376 spółek (372 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł.Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 roku GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 roku GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81 proc. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 roku agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.