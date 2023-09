– Banki centralne, walcząc z inflacją, dbają o silną walutę, bo to ogranicza koszty importu i zmniejsza inflację. Rada Polityki Pieniężnej poszła inną drogą – zauważa w komentarzu na stronach Towarzystwa Ekonomistów Polskich Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion.

Polski złoty słabnie, a niespodziewana decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych, która zapadła w środę, 6 września, na pewno mu nie pomoże.

Główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński uważa, że złoty może kontynuować spadki także z powodu rosnącego zadłużenia. Budżet na 2024 rok zakłada blisko 165 mld zł deficytu.

Utrudni walkę z inflacją m.in. 20-proc. wzrost płacy minimalnej w 2024 roku, a inne zagrożenia, jak na przykład zmienność cen ropy, mogą jeszcze dolewać paliwa do inflacyjnego ognia.

"Mam wrażenie, że od dawna nie patrzyli na wykresy" – tak Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, komentuje wypowiedzi o sile polskiego złotego, które w ostatnim czasie płynęły m.in. ze strony prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa.

RPP luzuje politykę pieniężną, a rząd zwiększa wydatki. Wybuchowa mieszanka dla złotego

Jak podkreśla Kuczyński, złoty ostatnio tracił głównie z powodu słabości euro do dolara, a od środy, 6 września, te straty pogłębia po decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która niespodziewanie obniżyła stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych.

Obawiam się, że to może być jedynie początek słabości złotego – stwierdza.

Jego zdaniem jest na to co najmniej kilka powodów. Jeden z nich to projekt budżetu państwa na 2024 rok, który – chociaż po wyborach może być zmieniany – to niektóre jego elementy pozostaną niezmienione. Jest to na przykład deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 4,5 proc. PKB.

Deficyt w wysokości 165 mld złotych jest zresztą zbyt skromny, jeśli patrzy się na złożone do 40 dni przed wyborami obietnice wyborcze wszystkich ugrupowań – ocenia analityk Xelion.

Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z money.pl ich wartość wyliczył na blisko 740 mld zł. Jak zauważa Kuczyński, część z nich się pokrywa, ale nie wszystkie, a przynajmniej część tych obietnic trzeba będzie spełnić, co podniesie nie tylko deficyt, ale i zadłużenie ponad planowane poziomy.

W budżecie na 2024 r. szacuje się wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych z poniżej 50 proc. PKB do 54 proc., a potrzeby pożyczkowe brutto oceniane są na 420 mld złotych. Tak spora kwota, na który zadłuży nas Skarb Państwa, w jego ocenie grozi tym, że będą to pożyczki, za które będziemy słono płacili.

Polski złoty może mieć poważne problemy? Ryzyko rośnie

Jak się to ma do wartości naszej waluty? "Jeśli po wyborach ocena polityki finansowej rządu i monetarnej Rady Polityki Pieniężnej będą negatywne, to złoty będzie się nadal szybko osłabiał, utrudniając walkę z inflacją" – podkreśla Kuczyński. A ta i tak, jak wskazuje, będzie bardzo utrudniona m.in. przez wzrost płacy minimalnej. W lipcu 2024 r. wynagrodzenie minimalne będzie o 20 proc. wyższe niż dzisiaj.

Biorąc pod uwagę liczbę zagrożeń (np. zmienność ceny ropy), ryzyko wzrostu cen rośnie, a obniżka stóp na pewno złotemu nie pomoże. Gdy tuż po obniżeniu stóp główne waluty drożały względem złotego aż o blisko 2 proc., fragment komunikatu RPP – jak zauważa Kuczyński – brzmi jak nieśmieszny żart: „Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki”.

Środowe spadki złoty jak na razie kontynuował w czwartek. Tuż po godz. 13 za dolara płaciliśmy 4,28 zł, a za euro – 4,59 zł.