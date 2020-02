Alibaba Group chwali się wynikami i ostrzega przed koronawirusem

Alibaba Group, chiński gigant e-commerce, 13 lutego pochwalił się bardzo dobrymi wynikami. W zakończonym w grudniu kwartale firma odnotowała wzrost sprzedaży o 38 proc., zysk wzrósł aż o 58 proc.

Założona w 1999 roku przez Jacka Ma chińska spółka technologiczna Alibaba Group Holding, zaczynała jako portal do sprzedaży towarów w internecie, jednak od tego czasu poszerzyła swój profil o rozwiązania oparte na chmurze i sztucznej inteligencji.



Obecnie jej model jest bardzo zbliżony do działania amerykańskiego Amazona, a jej platformy sprzedażowe odpowiadają za prawie 2/3 sprzedaży on-line w Chinach.



W ostatnim kwartale zysk netto Alibaby sięgnął 52,3 mld juanów (23 mld dol.). To o 58 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody z kolei wzrosły o 38 proc. do 161,4 mld juanów.



Jednak utrzymanie takich wzrostów może być trudne. Wszystko przez epidemię koronawirusa, która mocno odbija się także na działalności Alibaba Group.



Firma spodziewa się, że w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. wyniki z działalności detalicznej, czyli sklepów on-line Tmall i Taobao, jak i dostaw żywności, skurczą się. Obecnie odpowiadają za około 57 procent przychodów.