Alibaba i Aliexpres wznawiają wysyłkę materiałów ochronnych do Polski

AliExpres od środy, a Alibaba od piątku - wznawiają wysyłkę maseczek ochronnych i innego sprzętu ochronnego do Polski - powiedziała Joanna Dębek z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

"AliExpres już od środy, a Alibaba ze względów technicznych od piątku - wznawiają wysyłkę maseczek ochronnych i innego sprzętu ochronnego do Polski, a jednocześnie co dla nas jest najważniejsze - oba portale zadeklarowały działania nakierowane na ukrócenie nieuczciwych praktyk handlowych" - powiedziała Dębek.

Wyjaśniła, że w sprawie zablokowania przez władze Chin wysyłki materiałów ochronnych, m. in. maseczek, doszło do nieporozumienia.

"To, co czytaliśmy w polskich mediach o tym, że resort cyfryzacji zablokował sprzedaż do Polski materiałów ochronnych m. in. maseczek z Chin to nieprawdziwa informacja" - dodała.

"Za pośrednictwem ambasady skontaktowaliśmy się z władzami Chin z prośbą o to, aby podjąć działania, które przeciwdziałają nieuczciwym praktykom konsumenckim na największych chińskich portalach aukcyjnych Alibaba i Aliexpres - Wiemy, że z tych platform korzystają Polacy, o których ochronę praw konsumenckich nam chodzi. Dlatego zależało nam na zwróceniu uwagi i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym. Chodzi m. in. o takie oferty, których ceny w ostatnich dniach skoczyły o kilkaset procent lub których opis wprowadza klientów w błąd które są niezgodne z opisem - np. wszelkie oferty +magicznych produktów rzekomo zwalczających koronawirusa+" - wyjaśniła.

Władze Chin zareagowały zamykając handel materiałów ochronnych w walce z koronawirusem.

"Reakcja strony chińskiej była nieadekwatna do naszej prośby, dlatego postanowiliśmy to nieporozumienie wyjaśnić. Udało się." - dodała.

Dębek poinformowała, że podobne prośby za pośrednictwem ambasady USA, resort cyfryzacji wysłał do amerykańskich władz. Tamtejsze portale aukcyjne eBay i Amazon nie zamknęły możliwości wysyłki materiałów ochronnych do Polski.

Chińskie media przekazały, cytując komunikat firmy, że chińska platforma handlowa Alibaba zawiesi od wtorku sprzedaż maseczek ochronnych i środków dezynfekujących klientom w Polsce. Decyzję uzasadniono obowiązującym w Polsce zakazem handlu tymi towarami w sieci.

"Jako że polskie agencje rządowe zakazały internetowym platformom handlowym sprzedaży maseczek i środków do dezynfekcji wewnątrz kraju, międzynarodowy portal Alibaby od 24 marca 2020 roku zawiesza sprzedaż powyższych produktów klientom w Polsce" - napisano w komunikacie firmy, datowanym na 20 marca. Dodano tam, że w przypadku produktów, które zostały lub zostaną wysłane przed tym dniem, transakcje mogą być dokończone normalnie, a od wtorku eksporterzy nie będą już mogli sprzedawać tych towarów klientom w Polsce.