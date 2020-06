Alior Bank i PWPW pracują nad wykorzystaniem nowoczesnej aplikacji przy posługiwaniu się e-dowodem

Alior Bank podpisał z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) porozumienie dotyczące wykorzystania aplikacji eDO App, dzięki której będzie można potwierdzić e-dowodem swoje dane osobowe i np. otworzyć konto w banku bez wychodzenia z domu - poinformował PAP Alior Bank.

"Alior Bank pracuje nad udostępnieniem kolejnej metody weryfikacji tożsamości klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Bank podpisał z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych porozumienie dotyczące wykorzystania aplikacji eDO App. Dzięki niej jego klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i będą mogli swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku" - poinformował bank w komunikacie.

Wyjaśniono, że klienci Alior Banku, którzy posiadają e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną, przy użyciu aplikacji eDO App będą mogli potwierdzić swoją tożsamość i skorzystać z produktów banku, np. otworzyć konto.

Możliwe będzie również podpisywanie umów niezbędnych do świadczenia usług przez bank dzięki podpisowi osobistemu znajdującemu się w e-dowodach. Dodatkowo aplikacja eDO App pomoże automatycznie uzupełnić dane w formularzach używanych w banku, pobierając je z dowodu osobistego.

Jak przekazał bank, w planach jest także udostępnienie usługi załatwiania spraw urzędowych poprzez logowanie do e-urzędów, przy użyciu e-dowodu w połączeniu z eDO App.

"E-dowód z aktywną warstwą elektroniczną w połączeniu z eDO App to kolejna możliwość, która pozwoli klientom banku na załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu czy biura. Jestem przekonana, że użytkownicy aplikacji docenią jej wygodę i bezpieczeństwo" - powiedziała cytowana w komunikacie pełniąca obowiązki prezesa Alior Banku Iwona Duda.

W komunikacie przekazano, że wszystkie usługi świadczone przez aplikację eDO App jednoznacznie określają, czy dowód osobisty jest prawdziwy i ważny, oraz czy nie został zgłoszony jako utracony lub czasowo zawieszony.

"Usługa potwierdzania tożsamości pozwala na zweryfikowanie personaliów w internecie, w aplikacji mobilnej, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniego kontaktu. Podpis osobisty z kolei umożliwia zdalne zawarcie umowy lub podpisanie pisma elektronicznego. Automatyczne uzupełnianie formularzy eliminuje ryzyko pomyłki i skraca czas obsługi klientów" - czytamy.

Jak przekazano, aplikacja eDO App to najnowszy produkt IT w portfolio PWPW, dostępny dla obywateli korzystających z dowodów osobistych z warstwą elektroniczną oraz smartfonów z modułem NFC (Near Field Communication). Bazuje ona na technologii wykorzystywanej przy płatnościach zbliżeniowych.

"Dzięki eDO App możliwe jest wyeliminowanie wielu nadużyć, do których przestępcy wykorzystują obecnie skradzione lub podrobione dowody osobiste. E-dowody z warstwą elektroniczną zabezpieczone są kryptograficznie, co jednoznacznie potwierdza oryginalność dokumentu. Aplikacja łączy się także z systemem, z którego otrzymuje bieżące informacje na temat ważności dokumentu i jeśli np. dowód został zawieszony lub unieważniony, aplikacja nie pozwoli na wykonanie żadnej operacji" - wyjaśniono.

Prezes PWPW Maciej Biernat podkreślił, że firmy, które zdecydują się na skorzystanie z możliwości, jakie oferuje e-dowód w połączeniu z aplikacją eDO App, "staną przed szansą zdobycia przewagi konkurencyjnej". "Wykorzystanie potencjału tej synergii pozwoli na optymalizację procesów, redukcję kosztów i kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, jako firmy korzystającej z najnowocześniejszych cyfrowych technologii" - dodał.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,91 proc. akcji należy do Grupy PZU.