Alior Bank ma nową strategię na 2023-24

Przedstawiona 6 lutego nowa strategia Alior Banku na lata 2023-24 zakłada m.in. koncentrację na obsłudze małych i średnich firm. Jej efektem ma być rentowność kapitału własnego (ROE) na poziomie ponad 13 proc.

Alior Bank przedstawił w poniedziałek, 6 lutego nową strategię na lata 2023-2024. Strategia pod nazwą "Bank na co dzień. Bank na przyszłość" oparta jest na 3 filarach.

Pierwszy to "Wyższa kultura mobilności", kolejny to "Wsparcie przedsiębiorczości" a filar trzeci to "Nowoczesny bank".

Stosunek kosztów do dochodów ma spaść poniżej 45 proc. Bank chce zyski za 2022 i 23 zaliczyć do kapitałów własnych, ale w przyszłości chce osiągnąć możliwość wypłaty dywidendy.

Alior Bank przedstawił w poniedziałek, 6 lutego nową strategię na lata 2023-2024.

- To będzie bardzo ambitna strategia - powiedział podczas jej prezentacji prezes Aliora, Grzegorz Olszewski.

Trzy filary strategii Alior Banku. Wyższa kultura mobilności

Jak wyjaśnił, strategia pod nazwą "Bank na co dzień. Bank na przyszłość" oparta jest na 3 filarach.

Pierwszy - nazwany "Wyższa kultura mobilności" - koncentruje się na rozwoju kanałów mobilnych. Alior zamierza przygotować całkiem nową aplikację mobilną, która jednocześnie będzie umożliwiała korzystanie z dodatkowych funkcjonalności. Jedną z nich jest Alior Pay, a więc m.in. rozwiązanie, umożliwiające opóźnione płatności przy zakupach w internecie i w sklepach tradycyjnych.

- To jest rynek, który dynamicznie rośnie, obecnie jego potencjał szacowany jest na ok. 3,5 mld zł, podczas gdy rynek e-commerce to 90 mld zł, a szacuje się, że się podwoi w ciągu kilku lat - powiedział Grzegorz Olszewski.

Alior Pay już jest dostępny dla części klientów banku i - jak powiedział prezes Olszewski, "idziemy powyżej założeń, które przyjęliśmy dla tego etapu naszego projektu". W połowie roku bank zamierza zaoferować to rozwiązanie także osobom, które nie mają rachunku w Aliorze. Bank współpracuje z Blikiem w tej sprawie.

Wsparcie przedsiębiorczości, czyli koncentracja na miko, małych i średnich firmach

Kolejny filar nowej strategii - "Wsparcie przedsiębiorczości" - zakłada, że bank będzie się koncentrować na miko, małych i średnich firmach. Podczas prezentacji przedstawiciele zarządu stwierdzili, że liczą na wzrost liczby obsługiwanych przez bank mikrofirm o 20 proc. (obecnie klientem banku jest 160 mikroprzedsiębiorców), ale chcą się szczególnie skoncentrować na przedsiębiorstwach o przychodach między 5 a 60 mln zł oraz miedzy między 60 a 200 mln zł.

Ten wzrost bank chce osiągnąć między innymi dzięki automatyzacji procesów. Chodzi o osiągnięcie poziomu 50 proc. zautomatyzowania decyzji w zakresie klientów biznesowych. Poza tym bank liczy na zwiększenie uproduktowienia klientów biznesowych, bo obecnie, jak wskazano podczas konferencji, ten poziom jest poniżej średniej rynkowej zarówno dla leasingu, jak i faktoringu.

Nowoczesny bank to taki, który działa zwinnie

Trzeci filar to "Nowoczesny bank". Jak powiedział prezes Olszewski, Alior chce być "bankiem, który działa zwinnie", koncentruje się na wprowadzaniu produktów w krótkim czasie, które potem są rozwijane.

- W naszej strategii zakładamy, że w efekcie ROE zwiększy się do ponad 13 proc. na koniec 2024 r. Ten poziom obliczyliśmy przy kapitałach własnych wyższych o 50 proc. w stosunku do obecnej wartości. Z kolei stosunek kosztów do dochodów ma spaść poniżej 45 proc. - powiedział wiceprezes Alior Banku Radomir Gibała.

Dodał, że bank chce zyski za 2022 i 23 zaliczyć do kapitałów własnych, ale w przyszłości chce osiągnąć możliwość wypłaty dywidendy.

Dodatkowo bank liczy, że realizacja strategii umożliwi zwiększenie kapitałów zaliczanych do Tier 1 z 12,3 do 13,5 proc. na koniec 2024 oraz TCR z 13,7 do ponad 15 proc. Poza tym poziom kredytów niepracujących ma spaść poniżej 10 proc. a koszty ryzyka na koniec 2024 r. ma spaść do ok. 160 pkt. bazowych, podczas gdy w roku 2023 ma być to poniżej 200 pkt. bazowych.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl