Alior Bank mnoży zyski

Zysk grupy kapitałowej Alior Banku w 2022 r. wyniósł 683 mln zł wobec 482 mln zł zysku w 2021 r. - poinformował w piątek bank. Prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski zaznaczył, że mimo niekorzystnych okoliczności, bank osiągnął nadzwyczajny wynik za ubiegły rok.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Grupa Kapitałowa Alior Banku w 2022 r. zrealizowała zysk netto w wysokości 683 mln zł oraz osiągnęła wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) w wysokości 11,3 proc. Dla porównania, w 2021 r. zysk netto wyniósł 482 mln zł, a wskaźnik ROE 7,7 proc." - podano w "Sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku SA w 2022 r."

Zysk Alior banku w IV kwartale ub.r. wyniósł 360,3 mln

W "Prezentacja wyników za 2022 rok" bank przekazał, że zysk w IV kwartale ub.r. wyniósł 360,3 mln zł wobec 99,6 mln zł z IV kwartału 2021 r.

"Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto w IV kw. 22 wyniósł 369 mln zł, a w całym 2022 r. 1,371 mld zł" - podano w prezentacji.

Podstawowy wskaźnik efektywności - wskaźnik Koszty/Dochody - pogorszył się w 2022 r. i osiągnął poziom 45,6 proc. wobec 43,5 proc. w 2021 r. Jak wskazał bank, było to spowodowane przede wszystkim dodatkowym kosztem przystąpienia banku do Systemu Ochrony, który wyniósł 214 mln zł, dodatkową składką na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 62 mln zł, kosztem "wakacji kredytowych" w wysokości 502 mln zł oraz zawiązaniu rezerwy na zwrot dodatkowej marży związanej z wpisem hipoteki do księgi wieczystej w łącznej wysokości 23 mln zł.

Po wyłączeniu tych kosztów skorygowany współczynnik Koszty/Dochody w 2022 r. wyniósłby 35,1 proc.

Wakacje kredytowe obciążyły wyniki finansowe banku

"Jako Alior Bank przez cały rok aktywnie odpowiadaliśmy na kolejne, pojawiające się wyzwania - wśród nich na zdarzenia jednorazowe, takie jak wakacje kredytowe, które w sposób istotny obciążyły wyniki finansowe Banku. Pomimo tych niekorzystnych okoliczności Alior Bank osiągnął nadzwyczajny wynik za 2022 r., który skorygowany o zdarzenia jednorazowe był rekordowy w historii Banku" - napisał w liście prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

Bank podał w prezentacji, że w 2022 r. przychody wyniosły 4,382 mld zł, a w IV kw. ub.r. 1,322 mld zł. Wskaźnik ROE wyniósł w IV kw. ub.r. 24,6 proc., w IV kw. 2021 był on na poziomie 6,3 proc.

Jak poinformował Alior, wyniki IV kw. 2022 r. były obciążone kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych ("duże TSUE") w wysokości 43,6 mln zł oraz rezerwą na zwrot prowizji ("małe TSUE") w wysokości 14,5 mln zł. W IV kw. 2022 r. wynik prowizyjny wyniósł 183 mln zł i zmalał o 33 mln zł (-15 proc.) w stosunku do IV kw. 2021 r. głównie z powodu niższych prowizji od transakcji wymiany walut, które spadły o 23 mln zł r/r (-27 proc.) oraz w wyniku dokonania, w koszt wyniku prowizyjnego.

Alior Bank obsługuje osoby fizyczne i prawne, w tym zagraniczne; 31,91 proc. jego akcji należy do Grupy PZU.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl