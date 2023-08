Alior Bank w II kwartale 2023 roku zanotował zysk netto, na poziomie 506,1 miliona złotych. To historycznie najwyższy zysk kwartalny banku. Poprawił także wszystkie wskaźniki biznesowe, w tym zwłaszcza wynik odsetkowy.

Alior Bank podał, że w drugim kwartale 2023 roku jego zysk netto wzrósł do 506,1 miliona złotych. Zysk był na poziomie o 13 procent wyższym od oczekiwań analityków, którzy prognozowali 469 milionów złotych. Zysk netto wzrósł o 134 procent w ujęciu rocznym i o 38 procent w stosunku kwartalnym.

Tym samym bank uzyskał historycznie najlepsze wyniki kwartalne.

Wysokie stopy procentowe pomogły zwiększyć wynik odsetkowy

W całym pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 871,9 miliona złotych, podczas gdy rok temu było to 385,4 miliona złotych.

- Poprawa zysku była możliwa między innymi dzięki wyjściu gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, poprawie jakości portfela kredytowego oraz zachowaniem klientów, które skutkowały spadkiem odpisów na oczekiwane straty dotyczące kredytów oraz znacznemu zwiększeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego co wpłynęło zwiększeniem marży odsetkowej - czytamy w komentarzu Alior Banku po publikacji wyników kwartalnych.

W drugim kwartale wynik odsetkowy nieznacznie przekroczył 1,16 miliarda złotych i był wyższy o 19 procent niż rok temu i o 5 procent wobec pierwszego kwartału tego roku. W tym czasie marża odsetkowa wzrosła z 4,86 procent w pierwszej połowie 2022 roku do 5,91 procent w pierwszej połowie tego roku, przy czym w samym drugim kwartale przekroczyła 6 procent.

Nieco niższy był wynik z tytułu prowizji i wyniósł 216,1 miliona złotych, co oznacza spadek rok do roku o 2 procent.

Konieczność utworzenia niższych rezerw wpłynęła na zysk netto w pierwszym półroczu tego roku

Spółka w minionym kwartale określiła koszty ryzyka prawnego wynikające z kredytów hipotecznych w walutach obcych na zaledwie 2,3 miliona złotych. W tym czasie portfel kredytów hipotecznych powiększył się o około 800 milionów złotych i na koniec czerwca wynosił 58,4 miliarda złotych.

Udało się sprzedać część portfeli zagrożonych, co pozytywnie wpłynęło na ograniczenie konieczności utworzenia rezerw oraz doprowadziło do spadku udziału kredytów zagrożonych - z 9,8 procent na koniec grudnia 2022 roku, do 9,45 procent na koniec czerwca 2023 roku.

Alior Bank dysponuje obecnie 527 placówkami stacjonarnymi z czego 80 działa w nowej formule.

Głównymi akcjonariuszami Alior Banku są Grupa PZU, która dysponuje pakietem 31,91 procent akcji, OFE Nationale-Nederlanden ma 9,47 procent, OFE Alianz Polska ma 8,83 procent, a OFE Generali 5,56 procent.

Bank jest od grudnia 2012 roku notowany Giełdzie Papierów Wartościowych.

