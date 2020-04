Alior Bank oszacował straty z powodu obniżki stóp procentowych

W związku z obniżką stóp procentowych, wynik netto grupy kapitałowej banku spadnie o około 75-85 mln zł kwartalnie - poinformował w czwartkowym komunikacie Alior Bank. Jak dodano, zarząd banku nie jest w stanie oszacować wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na poziom kosztów ryzyka grupy.

Zarząd Alior Banku poinformował w czwartkowym komunikacie o zaktualizowanych wstępnych szacunkach dotyczących różnych aspektów wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz pespektywy funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku.

"W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej (...) o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,0 pkt. proc. tj. do poziomu 0,50 proc. oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc, zarząd banku informuje, iż spowodują one łącznie obniżenie wyniku netto Grupy Kapitałowej Banku o około 75-85 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,51-0,58 pkt. proc. p.a." - napisano w komunikacie.

Jednocześnie - jak przekazano - zarząd banku informuje, "iż na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na poziom kosztów ryzyka Grupy Kapitałowej Banku".

Bank podał, że wskaźniki płynności utrzymują się na wysokich, bezpiecznych poziomach.

"Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi" - czytamy.

Alior poinformował, że ze względu na już obserwowane i dalej prognozowane zmniejszenie aktywności gospodarczej w Polsce, "bank spodziewa się ograniczenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i, co za tym idzie, niższej sprzedaży produktów finansowych".

"Bank w dalszym ciągu planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe kontynuując realizację strategii +Więcej niż bank+" - czytamy.

Ponadto, zarząd banku - jak czytamy - podjął "niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadził szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom".

Bank przekazał, że aktualny wpływ skutków COVID-19 na działalność grupy kapitałowej banku prezentowany będzie zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w śródrocznych raportach okresowych.