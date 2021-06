Alior Bank: pierwszy sygnał przyhamowania wzrostu cen po stronie producentów

W komentarzu do badania PMI jest mowa tylko o nieznacznym wzroście Wskaźnika Kosztów Produkcji od kwietnia, co można odczytać jako pierwszy sygnał możliwości przyhamowania wzrostu cen po stronie producentów – napisał Alior Bank po wtorkowej publikacji indeksu PMI.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. w kwietniu - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik.

"Wynik solidnie bije konsensus (54) oraz nasze oczekiwania (53,5). W szczegółach odczytu widać kilka ciekawych aspektów, które summa summarum mają pozytywny wydźwięk. Produkcja wg badania w maju wzrosła najsilniej od lipca '20. Kreacja miejsc pracy postępowała w tempie nie widzianym od kwietnia'17. Przyspieszyły nowe zamówienia i to głównie dzięki popytowi krajowemu" - napisano w komentarzu Alior Banku do publikacji indeksu PMI.

Zdaniem ekonomistów Alior Banku, dane opublikowane we wtorek dają nadzieję na wyhamowanie wzrostu cen po tronie producentów.

"Wciąż widać spore problemy po stronie zakłóceń w łańcuchach dostaw, które rzutują na zaległości produkcyjne oraz inflację. W tym drugim przypadku jednak w komentarzu do badania jest mowa o tylko nieznacznym wzroście Wskaźnika Kosztów Produkcji od kwietnia, co można rozczytać jako pierwszy sygnał możliwości przyhamowania wzrostu cen po stronie producentów, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami (wyznaczenie szczytów przez PPI w I połowie 2021 r.)" - uważają ekonomiści Alior Banku.

