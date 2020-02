Alior Bank planuje do '22 wzrost ROE do powyżej 10 proc.

Alior Bank planuje, że do 2022 roku wskaźnik ROE wzrośnie do powyżej 10 proc. z 8,4 proc. w 2019 roku, aktywa banku wzrosną w tym okresie do 95 mld zł z 77 mld zł, a liczba klientów indywidulanych zwiększy się o 420 tys. - poinformował bank w strategii na lata 2020-2022.

Alior Bank planuje do 2022 roku spadek kosztów ryzyka do 1,8 proc. z 2,4 proc. w 2019 roku. Bank zakłada zmniejszenie wrażliwości portfela kredytowego na zmianę sytuacji makroekonomicznej. Średnioroczny znormalizowany długoterminowy koszt ryzyka nowej akcji kredytowej w latach 2020-2022 bank założył na poziomie 1,5 proc.

Marża odsetkowa netto wzrosnąć ma do 4,6 proc. z 4,5 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów obniżyć się ma do 41 proc. z 43 proc. Koszt finansowania (CoF) ma być poniżej 1 proc.

Liczba klientów indywidulanych w 2022 roku wzrosnąć ma do 4,5 mln z 4,1 mln w 2019 roku, a liczba klientów biznesowych w tym okresie do 300 tys. z 220 tys.

W horyzoncie strategii Alior Bank planuje utrzymanie nadwyżki współczynnika kapitałowego Tier1 na poziomie co najmniej 125 p.b. na koniec każdego roku. W latach 2020-22 bank zakłada utrzymanie stabilnej pozycji kapitałowej. Rozpoczęcie projektu IRB bank planuje w 2020 roku, a uzysków kapitałowych spodziewa się z od 2024 roku.

"Nowa strategia Alior Banku to plan rozwoju dla banku nowej generacji. Zakłada rozbudowę aplikacji mobilnej, rozszerzenie oferty o produkty pozabankowe oraz wdrożenie narzędzi i wykorzystanie technologii, które poprawiają doświadczenia klientów i wzmacniają relację z nimi" - napisano w komunikacie prasowym banku.

Alior Bank podał, że stworzy w swojej aplikacji Alior Mobile ekosystem usług pozabankowych. Docelowo z aplikacji banku ma korzystać 1,5 mln klientów.

"Bank planuje stopniowo udostępniać w aplikacji kolejne rozwiązania własne oraz dostarczane przez uznanych partnerów zewnętrznych i w ten sposób zyskać miano lidera otwartej bankowości. Dzięki umiejętności szybkiej adaptacji i kompetencjom technologicznym, które Alior rozwija od samego początku, będzie mógł integrować nowe funkcje sprawniej i szybciej niż jego rynkowi konkurenci" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że nadal ważną rolę odgrywać ma także sieć oddziałów. Pierwszy oddział w nowym formacie powstał w Warszawie, a drugi w Gdańsku. Do końca roku Alior Bank będzie miał w sumie 30 takich placówek, a w horyzoncie strategii ponad 100. Do 2022 roku bank zakłada redukcję liczby placówek o 25 proc.

Alior planuje zwiększenie udziału w portfelu kredytowym mniej ryzykownych produktów, w tym kredytów hipotecznych, leasingu i faktoringu, bank chce także zwiększyć udział małych i średnich przedsiębiorstw w nowej sprzedaży segmentu klienta biznesowego.

Alior Bank poinformował, że dostosuje ofertę pożyczki gotówkowej do nowych warunków rynkowych i zakłada, że przyrostwolumenu pożyczki (CAGR) będzie na poziomie 3 proc. Udział sprzedaży wolumenu pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych ma być na poziomie 25 proc.

Bank liczy także na wzrost przychodów banku z inicjatyw realizowanych wspólnie z PZU. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tych przychodów (CAGR) wynieść ma 50 proc.