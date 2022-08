Alior Bank przygotowuje się do straty z powodu wakacji kredytowych

Zysk netto grupy Alior Bank w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 216,2 mln zł, ze 123,8 mln zł rok wcześniej. Był o 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 182,8 mln zł.

Zysk netto Alior Banku w drugim kwartale wzrósł o 75 proc. w ujęciu rocznym i o 28 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po pierwszym półroczu zysk netto grupy Alior Bank wynosi 385,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kształtował się na poziomie 231,9 mln zł.

Według szacunków banku, przy założeniu, iż 60 proc. klientów skorzysta z wakacji kredytowych, rozpoznana strata wyniesie 466 mln zł.

Zysk netto Alior Banku w drugim kwartale wzrósł o 75 proc. w ujęciu rocznym i o 28 proc. w ujęciu kwartalnym. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku banku za drugi kwartał wahały się od 154 mln zł do 211 mln zł.

Po pierwszym półroczu zysk netto grupy Alior Bank wynosi 385,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kształtował się na poziomie 231,9 mln zł.

Wynik finansowy netto obciążony był kosztem przystąpienia do systemu ochrony w kwocie 195 mln zł, co wiązało się z brakiem składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG w wysokości 30 mln zł. Łączny wpływ tych zdarzeń na zysk netto grupy wyniósł ok. 128 mln zł.

Alior Bank w drugim kwartale zawiązał niższe niż oczekiwano rezerwy na ryzyko kredytowe oraz miał wyższy wynik z tytułu opłat i prowizji, niż zakładał konsensus.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 239,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 11 proc. odpisów na poziomie 270,3 mln zł, w przedziale oczekiwań od 250 mln zł do 293,2 mln zł.

Koszty ryzyka (CoR) po pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 1,39 proc., podczas gdy rok wcześniej 1,64 proc. Koszty ryzyka w samym drugim kwartale były na poziomie 1,46 proc.

Przychody najwyższe w historii

W drugim kwartale przychody grupy Alior Bank wyniosły 1,2 mld zł i były najwyższe w historii banku.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 971,8 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 970,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 952,5 - 997 mln zł). Wynik ten wzrósł 46 proc. rok do roku i 13 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w drugim kwartale zwiększyła się do 5,11 proc., z 4,58 proc. w pierwszym kwartale.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 220,6 mln zł i był 12 proc. powyżej konsensusu na poziomie 196,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 191 mln zł do 200 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 20 proc. rdr i 16 proc. kdk.

„Wzrost wyniku prowizyjnego w drugim kwartale w stosunku do pierwszego kwartału wynikał przede wszystkim z tego, że w pierwszym kwartale wynik z tytułu transakcji FX był zaniżony z powodu specyfiki dokonywanych przez bank księgowań. W kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu” - podał Alior Bank.

Koszty banku wyniosły w drugim kwartale 2022 roku 591,4 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku (599,5 mln zł). Wzrosły o 56 proc. rdr i 20 proc. kdk. Wpływ na poziom kosztów miała wpłata do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony w wysokości 195,5 mln zł (wpływ na wynik netto to 158 mln zł).

Wskaźnik koszty/dochody pogorszył się w pierwszej połowie 2022 roku i osiągnął poziom 47,3 proc., w porównaniu do 44,7 proc. w pierwszej połowie 2021 roku.

Czytaj: Gorąco wokół dodatku na węgiel. „To oburzające”

Portfel kredytowy

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w drugim kwartale 1,2 mln zł.

Łącznie wartość netto portfela kredytowego banku wyniosła na koniec pierwszego półrocza 2022 roku 58,3 mld zł i wzrosła o 43,6 mln zł w stosunku do końca 2021 roku. Kredytami udzielonymi w ramach segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne, hipoteczne oraz consumer finance. Ich łączny wolumen netto wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2022 roku 36,1 mld zł, co oznacza spadek o 0,9 proc. w stosunku do końca 2021 roku.

Alior poinformował, że w drugim kwartale skupił się na zwiększeniu dostępności oferty złotowych kredytów hipotecznych, uatrakcyjnił ofertę dla klientów kolejnego, po Warszawie, dużego miasta Polski - Krakowa, a także wydłużył kres kredytowania do 35 lat.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w drugim kwartale spadła do 0,66 mld zł, z 0,67 mld zł w pierwszym kwartale. Sprzedaż pożyczki gotówkowej wzrosła w tym okresie do 1,41 mld zł, z 1,20 mld zł.

Według szacunków banku, przy założeniu, iż 60 proc. klientów skorzysta z wakacji kredytowych, rozpoznana strata wyniesie 466 mln zł i zostanie ujęta w wynikach w trzecim kwartale 2022 roku. Współczynniki kapitałowe banku mogą ulec pogorszeniu o 20 pb.

Wskaźnik płynności LCR znajdował się na koniec czerwca 2022 roku na poziomie 136 proc., a wskaźnik płynności NSFR wynosił na koniec czerwca 125 proc. Minimum regulacyjne dla obu tych wskaźników płynnościowych wynosi 100 proc.

Wskaźniki Tier1 oraz TCR grupy Alior Bank na koniec czerwca 2022 roku wyniosły odpowiednio 12,63 proc. oraz 13,99 proc., pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 266 pb. oraz 202 pb.). Grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości 1,3 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl