Alior Bank stworzył kalkulator do wyliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą wyliczyć szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy - poinformował prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Bank przypomniał, że mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele firm z sektora MŚP mogą od środy wnioskować o wsparcie z programu pomocowego PFR za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Alior Banku.

Alior poinformował, że na stronie https://www.aliorbank.pl/tarcza udostępnił przedsiębiorcom kalkulator, dzięki któremu mogą oni oszacować kwotę subwencji.

"Jako instytucja finansowa mamy świadomość, że bez zewnętrznego wsparcia wielu przedsiębiorców miałoby trudność, aby utrzymać swoją działalność. Odpowiedzią na to wyzwanie jest program +Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników+, w którym uczestniczy również Alior Bank. To kolejne działanie, które podjęliśmy w ostatnich tygodniach, by wesprzeć polski biznes. Przyznane subwencje, które w znaczącym stopniu mogą być bezzwrotne, pozwolą im na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej i pomogą zachować płynność finansową" - powiedział PAP prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Przypomniał, że Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to nowy program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy odczuli ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Skierowany jest do około 670 tys. przedsiębiorców z małych, średnich oraz dużych firm. Dodał, że w sumie polskie firmy dostaną blisko 100 mld zł na utrzymanie płynności finansowej oraz ochronę miejsc pracy, z czego aż 60 mld zł będą stanowiły bezzwrotne subwencje.

Wyjaśnił, że pula na subwencje dla mikro, małych i średnich firm wynosi aż 75 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść ok. 48 mld zł. Dodał, że mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające od 1 do 9 pracowników, może otrzymać do 324 tys. zł na trzy lata - średnio będzie to ok. 72-96 tys. zł; małe i średnie firmy, zatrudniające do 249 pracowników, mogą liczyć na finansowanie nawet do 3,5 mln zł na trzy lata - średnio 1,9 mln zł; a subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków i do wyczerpania środków w programie.

"Zaangażowaliśmy się w ten projekt, ponieważ jesteśmy świadomi, że epidemia koronawirusa może wpłynąć na ich sytuację finansową i poziom zatrudnienia. Mikro, małe i średnie firmy to fundament polskiej gospodarki. Chcemy im pomóc przetrwać ten trudny czas" - powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.