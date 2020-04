Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla średnich i dużych firm zabezpieczone gwarancjami BGK

W związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla średnich i dużych firm zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego - poinformował PAP we wtorek prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

"Odgrywamy ważną rolę w transferze środków pomocowych dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa. Nasi klienci z segmentu średnich i dużych firm mogą już korzystać z kredytów obrotowych zabezpieczonych nową gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Ułatwią im one utrzymanie płynności finansowej swoich przedsiębiorstw. To kolejna nowość w naszej ofercie, którą na bieżąco dostosowujemy do planu pomocowego BGK" - przekazał PAP prezes Bachta.

Wyjaśnił, że gwarancja płynnościowa umożliwia zabezpieczenie zarówno nowych kredytów, jak i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i liniach kredytowych. "Gwarancja obejmie do 80 proc. finansowania i może zabezpieczyć duże kredyty, nawet do 200 mln zł. Okres gwarancji wyniesie do 27 miesięcy. Limit, jaki mamy na te działania, wynosi 5,5 mld zł" - dodał.

Buchta wskazał, że nowa propozycja Alior Banku uzupełnia ofertę gwarancji BGK kierowaną do przedsiębiorstw, w tym gwarancji de minimis i Biznesmax udzielanych od niedawna na korzystniejszych zasadach.

Podkreślił, że Alior Bank jest jednym z liderów sprzedaży gwarancji de minimis - od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 r. bank udzielił 46 tys. takich zabezpieczeń na łączną kwotę 10 mld zł, wspierając tym samym polską przedsiębiorczość.