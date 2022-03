Alior Bank z zyskiem netto w 2021 r. W poprzednim była spora strata

Grupa kapitałowa Alior Banku wypracowała ok. 482 mln zł zysku netto w 2021 r. wobec ok. 311 mln zł straty netto rok wcześniej; oznacza to wzrost o ok. 793 mln zł rdr - podał bank w sprawozdaniu. Wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) w ub.r. wyniósł 7,7 proc. wobec -4,7 proc. w 2020 r. - dodano.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa Alior Banku wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 481,9 mln zł i w porównaniu do wyniku osiągniętego w 2020 r. był wyższy o 793 mln zł.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i podjętym działaniom Alior Bank zakończył 2021 rok ze stabilną sytuacją i zyskiem wynoszącym niemalże pół miliarda zł, pozytywnie zaskakując rynek i akcjonariuszy - poinformował zarząd banku.

Jesteśmy przygotowani do tego, by w 2022 r. kontynuować strategiczne cele i założenia, dzięki którym będziemy mogli utrzymać się na ścieżce wzrostów w kluczowych dla Banku obszarach działalności - dodał zarząd.

"W 2021 r. Grupa Kapitałowa Alior Banku wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 481,9 mln zł i w porównaniu do wyniku osiągniętego w 2020 r. był wyższy o 793 mln zł" - napisano w środowym "Sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej Alior Banku w 2021 r."

Jak dodano, grupa kapitałowa Alior Banku wypracowała 482 mln zł zysku netto w 2021 r. wobec 311,2 mln zł straty netto rok wcześniej.

"Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i podjętym działaniom Alior Bank zakończył 2021 rok ze stabilną sytuacją i zyskiem wynoszącym niemalże pół miliarda zł, pozytywnie zaskakując rynek i akcjonariuszy. Czwarty kwartał 2021 r. to kolejny, w którym Alior Bank prezentuje nie tylko dobre wyniki finansowe, ale także poprawia jakość portfela kredytowego" - napisał w liście zamieszczonym w sprawozdaniu wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku Grzegorz Olszewski.

Zapewnił, że zarząd stale przygląda się otoczeniu, w jakim funkcjonuje bank i "na bieżąco identyfikuje czynniki, które mogą mieć wpływ na rezultaty instytucji w kolejnych miesiąca".

"Jesteśmy przygotowani do tego, by w 2022 r. kontynuować strategiczne cele i założenia, dzięki którym będziemy mogli utrzymać się na ścieżce wzrostów w kluczowych dla Banku obszarach działalności" - dodał.

W sprawozdaniu przekazano, że grupa w 2021 r. osiągnęła wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) w wysokości 7,7 proc., dla porównania, w 2020 r. wskaźnik ROE wyniósł -4,7 proc.

Bank podał, że wynik z tytułu odsetek w 2021 r. spadł w porównaniu z 2020 r. o 1,8 proc. tj. o 50 mln zł głównie ze względu na spadek stóp procentowych w związku z trzema decyzjami Rady Polityki Pieniężnej.

"Wpływ obniżenia stóp procentowych na wynik odsetkowy w 2020 r. Bank szacuje na 328 mln zł" - przekazano.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2021 r. wzrósł w porównaniu z 2020 r. o 20,6 proc., do poziomu 767 mln zł. Na wynik złożyło się 1 442 mln zł przychodów prowizyjnych (wzrost w porównaniu z 2020 r. o 18,6 proc.) oraz 675 mln zł kosztów prowizyjnych (wzrost w porównaniu z 2020 rokiem o 16,4 proc.).

Alior Bank poinformował, że na 31 grudnia 2021 r. przeciwko bankowi toczyło się 27 postępowań dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 11,1 mln zł. Na 31 grudnia 2020 r. toczyło się siedem postępowań o łącznej wartości przedmiotu sporu 1,8 mln zł.

"Bank na koniec 2021 r. identyfikował ryzyko prawne, związane z tym że planowane przepływy pieniężne z portfela kredytów hipotecznych indeksowanych w walutach obcych mogą nie być w pełni odzyskiwalne. W związku z powyższym Bank dokonał szacunku związanych z tym kosztów ryzyka prawnego, który obciążył wynik 2021 r. kwotą 21,4 mln zł. W 2020 r. wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów hipotecznych indeksowanych w walutach obcych wyniósł 0,3 mln zł" - poinformował bank.

Bank poinformował, że w 2021 r. koszty działania wyniosły 1 583 mln zł i były niższe od kosztów działania poniesionych w 2020 r. o 82 mln zł tj. o 5 proc. Ogólny spadek kosztów działania spowodowany był głównie przez niższe o 54 mln zł koszty Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz niższą o 55 mln zł amortyzację.

Z informacji banku wynika, że na koniec grudnia 2021 r. zatrudnienie w Grupie Alior Bank obejmowało 7441 etatów.

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne i prawne. 31,91 proc. akcji należy do Grupy PZU.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl