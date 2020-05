Alior Bank zaszkodził wynikom PZU

Grupa PZU wypracowała w pierwszym kwartale 2020 roku 116 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. To sześć i pół razy mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Przyczyną spadku zysku są odpisy na Alior Bank.

– Marża operacyjna w kluczowych dla PZU ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych osiągnęła w trzech pierwszych miesiącach 2020 roku niespotykany dla pierwszego kwartału poziom 22,4 proc. Jest to wartość znacznie powyżej celów strategicznych – zaznaczyła.W ubezpieczeniach na życie wzrost sprzedaży wyniósł blisko 6 proc. i mimo kurczącego się rynku osiągnął dynamikę o połowę wyższą niż rok wcześniej.Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3 281 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3 958 mln zł.PZU jest również zadowolone ze swoich wyników inwestycyjnych. – Mimo znacznych przecen na rynkach finansowych rentowność na portfelu głównym PZU osiągnęła poziom 3,5 proc. i była wyższa od stopy wolnej od ryzyka o 186 punktów bazowych - podkreślił Tomasz Kulik, wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU.– Sposób zarządzania aktywami i osiągane stopy zwrotu doceniają również inni klienci TFI PZU, które jako jedyne towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rynku, odnotowało napływ aktywów netto w I kwartale 2020 roku, podczas gdy w skali całego rynku odpływy wyniosły prawie 19 mld zł – zaznaczył wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU.Wskaźniki wypłacalności (przy założeniu rekomendacji, by zyski pozostały w spółce) liczone według wytycznych Solvency II na koniec 2019 roku, sięgające dla Grupy PZU 245 proc., dla PZU SA 267 proc. a dla PZU Życie 463 proc. są – jak podkreśla spółka - jednymi z najwyższych wśród europejskich ubezpieczycieli.Przy okazji prezentacji wyników kwartalnych PZU poinformował również o swojej reakcji na pandemię COVID-19. Grupa PZU przeznaczyła na pomoc w walce z wirusem ponad 20 milionów złotych. Z puli tej został zakupiony sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej oraz 200 aut do transportu próbek do badań laboratoryjnych. Do szpitali zakaźnych trafiło także prawie tysiąc nowoczesnych urządzeń, które zdalnie monitorują parametry życiowe pacjentów. Ponadto z początkiem marca PZU uruchomił bezpłatne telekonsultacje medyczne dla wszystkich Polaków, zaoferował swoim klientom bezpłatną pomoc prawną, zaś dla pracowników służby zdrowia dodatkowo bezpłatną pomoc psychologiczną.