Alior Bank ze stratą ponad pół miliarda złotych w pierwszym półroczu

Grupa kapitałowa Alior Banku zanotowała w pierwszej połowie tego roku 513,4 mln zł straty netto, podczas gdy przed rokiem w tym samym okresie miała 93,2 mln zł zysku netto - poinformował bank w środowym (19 kwietnia) komunikacie.

Z kolei strata netto w samym drugim kwartale przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 585,5 mln zł.

Rok wcześniej w drugim kwartale strata wyniosła 9,4 mln zł.

W komunikacie pdoano jednak, że sytuacja płynnościowa banku w pierwszej połowie 2020 r. pozostawała na bezpiecznym poziomie i była ściśle monitorowana.

"Ze względu na zdarzenia jednorazowe, w tym głównie wynikające z pandemii COVID-19, Grupa Kapitałowa Alior Banku S.A. w I półroczu 2020 r. zrealizowała stratę netto -513,4 mln zł, tj. wynik niższy od zysku netto osiągniętego I półroczu 2019 r. o 606,5 mln zł" - napisano w sprawozdaniu zarządu z działalności grupy.

Bank podał, że do głównych przyczyn tego spadku zaliczyć należy rozpoznanie odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418,0 mln zł, z czego -269,8 mln wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych.

Kolejna przyczyna to spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich - Alior Bank oszacował wpływ wyroku na kwotę -192,1 mln zł brutto.

Bank do przyczyn zmniejszenia wyników zaliczył też "spadek wyniku odsetkowego w wyniku spadku stóp procentowych w związku z trzema decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 marca 2020 r., dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,4 pkt. proc. tj. do poziomu 0,10 proc. oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu Alior Bankoszacował w I półroczu 2020 r. na -110,2 mln zł".

W sprawozdaniu zarządu napisano też, że dokonano odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB SA w wysokości -64,4 mln zł.

Jak podano kolejną przyczyną spadku wyniku było "rozpoznanie wpływu tzw. modyfikacji nieistotnej w rozumieniu MSSF 9 w związku z zastosowaniem tzw. pozaustawowych i ustawowych wakacji kredytowych w związku z COVID-19. Modyfikacja obniżyła wynik odsetkowy Alior Bank o 14,5 mln zł i jest zdarzeniem jednorazowym".



"Warto podkreślić jednak, że pomimo dużego wpływu zdarzeń jednorazowych oraz dużej presji na wyniki ze względu na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na wysokim poziomie (odpowiednio 13,14 proc. oraz 15,72 proc.), pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 464 p.b. oraz 522 p.b). Oznacza to, że Grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 ponad 2,2 mld zł powyżej minimów regulacyjnych" - dodano.

Jak poinformowano, sytuacja płynnościowa banku w pierwszej połowie 2020 r. również pozostawała na bezpiecznym poziomie. Była ściśle monitorowana i utrzymywana w adekwatnym do potrzeb zakresie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej oraz uruchamianie finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych.