Alior Bank znacznie zmniejszy liczbę placówek

Nowa strategia Alior Banku na lata 2020-2022 zakłada zmniejszenie liczby placówek o 25 proc., nie oznacza to jednak przeprowadzenia zwolnień grupowych - poinformował na piątkowej konferencji prezes banku Krzysztof Bachta.

"Zakładamy spadek liczy placówek o 25 proc., ale nie mamy planów wyjścia z żadnego segmentu geograficznego. Nie przewidujemy też zwolnień grupowych w horyzoncie strategii" - powiedział Bachta.

Prezes wyjaśnił, że planowany spadek liczby sieci palcówek dotyczy zarówno oddziałów własnych, jak i agencyjnych.

Na koniec 2019 r. bank dysponował siecią 820 placówek, z czego 197 to były oddziały tradycyjne, siedem - typu Private Banking. W sieci znalazło się też osiem Centrów Korporacyjnych oraz 608 placówek partnerskich.

Alior Bank przedstawił w piątek nową strategię na lata 2020-2022, która przewiduje, że do końca tego roku bank będzie miał 30 placówek w nowym formacie, czyli większe niż obecnie i - jak wskazano - lepiej dostosowane do potrzeb klientów, a do roku 2022 ponad 100.

W strategii Alior Banku napisano, że jest ona oparta na wzrośnie organicznym i do końca jej zakończenia bank nie przewiduje wypłaty dywidendy.

Ponadto zakłada rozbudowę aplikacji mobilnej, rozszerzenie oferty o produkty pozabankowe. W planach jest też stworzenie w aplikacji systemu usług pozabankowych. Docelowo z aplikacji banku ma korzystać 1,5 mln klientów.

Alior planuje też zwiększenie udziału w portfelu kredytowym np. kredytów hipotecznych, leasingu i faktoringu.