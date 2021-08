Alior Bank: znakomita sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale wyniosła 901 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 21 proc. i o 35 proc. rok do roku - powiedziała prezes Alior Banku Iwona Duda podczas środowej konferencji prasowej.

Alior Bank opublikował w środę swoje wyniki finansowe. Jak powiedziała Iwona Duda podczas konferencji prasowej, wynik w II kwartale to 124 mln zł, a wynik za całe I półrocze 2021 r. to 232 mln zł.

"Wyniki za drugi kwartał 2021 roku dowodzą, że pomimo trudnego otoczenia rynkowego, dzięki dobrym i konsekwentnym decyzjom zarządczym oraz dbałości o relacje z naszymi klientami, bank kontynuuje dobre wyniki finansowe. To przede wszystkim rezultat zwiększenia przychodowości w obszarach mniej uzależnionych od czynnika odsetkowego, rozwoju wielu obszarów działalności - w tym spółek zależnych oraz systematycznego obniżania kosztów ryzyka" - powiedziała Iwona Duda.

Zwróciła uwagę na bezpieczną pozycję kapitałową i płynnościową banku. Współczynnik TIER1 wyniósł 12,99 proc., natomiast TCR 14,95 proc., wyraźnie powyżej minimum regulacyjnego. Spadły też koszty ryzyka banku, w II kwartale wyniosły 265 mln zł.

Aktywa banku na koniec II kwartału wyniosły 79 mld zł, czyli wzrosły o 1,8 proc. licząc rok do roku. Wartość depozytów wyniosła 67,8 mld zł. Bank miał 4,14 mln klientów detalicznych i 245 tys. klientów biznesowych. Kredyty brutto miały wartość 62,6 mld zł.

"Znakomita była sprzedaż kredytów mieszkaniowych. W II kwartale wyniosła 901 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 21 proc. i o 35 proc. rok do roku" - powiedziała Iwona Duda.

Liczba klientów Alior Banku z kredytem hipotecznym na koniec II kw. 2021 roku wyniosła 72,3 tys., co oznacza wzrost o 12 proc. Bank wypracował także wzrosty w segmencie pożyczek - sprzedaż zwiększyła się o 73 proc. r/r, a jej wartość to 1,69 mld PLN.

W trakcie konferencji wynikowej zwrócono uwagę także na wyniki dwóch spółek zależnych Alior Banku, czyli Alior TFI i Alior Leasing. W II kw. łączna wartość aktywów pod zarzadzaniem Alior TFI wyniosła 1,53 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 141 proc. Sprzedaż funduszy w samym II kw. wyniosła 177 mln zł. Z kolei Alior Leasing zanotował sprzedaż na poziomie 808 mln zł, czyli o 94 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Liczba jej klientów na koniec czerwca wyniosła 73,8 tys. (to wzrost 12,5 tys. r/r), a podpisanych umów 102,8 tys. (wzrost o 17,7 tys. w porównaniu do II kw. 2020). Saldo portfela leasingu i pożyczki osiągnęło poziom 5,8 mld zł.

"Cena akcji Alior Banku pokazuje, że rynek docenia to, co robimy. Wzrost kursu Aliora od czerwca 2020 do czerwca 2021 r. wyniósł 104,7 proc., a więc był znacznie wyższy niż wzrosty indeksów WIG i WIG Banki" - powiedziała Iwona Duda.

W trakcie konferencji prezes Alior Banku nie chciała zdradzić, jakich wyników spodziewa się na koniec roku.

"Jako bank z reguły nie podajemy prognoz i tego będzie się trzymać, bo musimy nadal zwracać uwagę na otoczenie, jakie mamy. Wciąż przecież nie wiadomo, czy będzie IV fala. Generalnie jednak trend oceniamy pozytywnie" - stwierdziła prezes.

