Alior: po marcowym przyspieszeniu, PMI w kwietniu niżej

Po marcowym przyspieszeniu, w kwietniu PMI krajowego przetwórstwa cofnął się do 53,7 pkt., co oznacza, że pozytywny trend w krajowym przetwórstwie jest raczej utrzymany, ale tamują go skutki nierównego globalnego ożywienia - wskazują we wtorek analitycy banku Alior.

Firma Markit poinformowała, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w kwietniu wyniósł 53,7 pkt.

Jak zauważają analitycy banku Alior, po wyraźniejszym marcowym przyspieszeniu do 54,3 pkt., w kwietniu PMI krajowego przetwórstwa cofnął się do 53,7 pkt., nieco poniżej ich oczekiwań (54,2 pkt.) oraz konsensusu (55,3 pkt.). Wskazują, że produkcja względem ostatniego miesiąca według badania przyspieszyła tylko nieznacznie, przy utrzymującym się silnym popycie zewnętrznym, ale zdecydowanie słabszym krajowym.

"W komentarzu do danych podkreślane są napięcia w sektorze wynikające głównie z wydłużających się czasów dostaw, ale także braków kadrowych spowodowanych COVID-19. Konsekwencją jest dalszy (rekordowy) wzrost cen oraz zatrudnienia (tymczasowy?)" - piszą.

Według ekonomistów Aliora, pozytywny trend w krajowym przetwórstwie jest raczej utrzymany, ale tamują go skutki nierównego globalnego ożywienia skoncentrowanego obecnie w obrębie popytu na dobra, a także czynniki jednorazowe, jak np. zablokowany w marcu Kanał Sueski, czy też opóźnienia w dostawach półprzewodników.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl