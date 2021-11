Alior: projekcja NBP sugeruje dalsze podwyżki stóp procentowych

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego sugeruje dalsze podwyżki stóp procentowych - uważają analitycy Alior Banku. Przewidują, że do końca I kwartału 2022 r. stopa referencyjna dojdzie do 2 proc., a w lipcu i listopadzie, przy kolejnych projekcjach, wzrośnie po 25 p.b.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował listopadową projekcję inflacji i wzrostu PKB. Jak zauważyli analitycy Alior Banku we wtorkowej informacji, opracowanie zostało sporządzone przy założeniu stóp na poziomie sprzed ubiegłotygodniowego posiedzenia RPP (stopa referencyjna 0,5 proc.), a członkowie gremium podpierali się projekcją przy podejmowaniu decyzji o listopadowej podwyżce stóp do 1,25 proc.

Wskazali, że w przypadku CPI prognozy zostały podniesione z 4,2 proc. do 4,9 proc. dla tego roku, z 3,3 proc. do 5,8 proc. dla 2022 oraz z 3,4 proc. do 3,6 proc. dla 2023 r. W przypadku dynamiki PKB dla tego roku została dokonana rewizja w górę (z 5 proc. do 5,3 proc.), a dla 2022 i 2023 w dół, odpowiednio z 5,4 proc. do 4,9 proc. oraz z 5,3 proc. do 4,9 proc.

Zdaniem analityków, zaskoczenia w górę względem prognoz NBP w najbliższych miesiącach są niemal pewne: według projekcji NBP w IV kw. br. CPI ma wynieść 6,7 proc. rdr, tymczasem dane z października pokazały już 6,8 proc. rdr.

"Mając na uwadze komunikację po ostatnim posiedzeniu i zmianę nastawienia RPP na proaktywne, to implikuje spore szanse kontynuacji podwyżek stóp w najbliższym czasie. Dłuższy horyzont prognozy CPI - chodzi nam szczególnie o 2023 i 2024 - będzie już natomiast pod wpływem wyższych stóp względem założeń z projekcji listopadowej, w przypadku stopy bazowej co najmniej na obecnym poziomie 1,25 proc., a niewykluczone, że nawet 2,5-3 proc. (taki skrajny scenariusz obstawia rynek). Tym samym prawdopodobieństwo sprowadzenia inflacji CPI w zakres celu NBP (poniżej 3,5 proc.) powinno wzrosnąć" - ocenili ekonomiści.

Przewidują, że do końca I kwartału 2022 r. stopa referencyjna dojdzie do 2 proc. Zakładają, że marcowa projekcja powinna pokazać efekty zacieśniania polityki monetarnej. Następnie spodziewają się przejścia w tryb oczekiwania i nieznacznej korekty poziomu stóp procentowych w górę przy okazji kolejnych projekcji: w lipcu 2022 i listopadzie 2022 r. po 25 p.b.

