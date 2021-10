Alkohol i papierosy podrożeją. Posłowie zdecydowali o podwyżkach akcyzy

Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła projekt ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2022 r. akcyza na alkohol wzrośnie o 10 proc., a w następnych pięciu latach - o 5 proc. każdego roku. Minimalna stawka akcyzy na papierosy urośnie z dzisiejszych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy.

Przedstawiciele Lewicy postulowali zwiększenie akcyzy na piwo. Wskazywali, że wyroby piwowarskie są szczególnie łagodnie traktowane. Wpływy z akcyzy z piwa stanowią 28 proc. całkowitych wpływów z akcyzy, natomiast przeliczając to na ekwiwalent czystego alkoholu, udział w rynku piwa to 54,6 proc. Lewica wnioskowała, by archaiczny, ich zdaniem, zapis o „przeliczniku brzeczki”, zastąpić przeliczaniem zawartości alkoholu etylowego w piwie.Krystyna Skowrońska pytała o rozkład dodatkowych wpływów do budżetu państwa w wyniku proponowanych regulacji pomiędzy rodzaj używek.- Stosunek używek jednych do drugich to eden do dwóch. Jedna trzecia dodatkowych wpływów z każdego roku pochodzi z alkoholu, dwie trzecie z papierosów – wyjaśniał wiceminister Jan Sarnowski.Wiceminister zwrócił uwagę, że akcyza jest podatkiem, który w całości trafia do budżetu państwa, jednak dodatkowe środki nie trafią bezpośrednio na konkretny fundusz.- Natomiast biorąc pod uwagę bardzo ambitny projekt zwiększania nakładów na ochronę zdrowia, realizowany stopniowo aż do roku 2027, są to wpływy, które do Narodowego Funduszu Zdrowia trafią – zapewnił Jan Sarnowski.Ostatecznie Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o podatku akcyzowym. Za głosowało 26 posłów, 16 było przeciw projektowi.