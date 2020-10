Allegro gwiazdą poniedziałkowej sesji, WIG20 w dół

Poniedziałek na warszawskiej GPW przebiegał pod znakiem debiutu Allegro. Tak duża skala wzrostów w pierwszym dniu notowań zaskoczyła chyba wszystkich obserwatorów - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko. Po raz trzeci z rzędu pod kreską sesję zakończył WIG20, tym razem zniżkował o 0,92 proc.

Na zamknięciu w poniedziałek WIG20 stracił 0,92 proc. do 1.683,21 pkt.

WIG zniżkował 0,51 proc. do 48.938,01 pkt.

mWIG40 poszedł w górę 0,33 proc. do 3.598,22 pkt.

sWIG80 zyskał 0,48 proc. do 14.005,58 pkt.

- Gwiazdą poniedziałkowej sesji na GPW było bez wątpienia Allegro, które zyskało blisko 63 proc., a obroty wynoszące blisko 4 mld zł na akcjach spółki były rekordowe w historii GPW, jeśli bierzemy pod uwagę spółkę w pierwszym dniu jej notowań. Tak duża skala wzrostów w pierwszym dniu notowań Allegro zaskoczyła chyba wszystkich obserwatorów warszawskiej giełdy. Przed debiutem nie spotkałem nikogo kto by zakładał wzrost przekraczający 20 proc. w debiucie. Wydaje się na tak duży wzrost wpłynęły dwa czynniki. Pierwszy to model biznesowy spółki, opierający się na nowych technologiach i e-commerce, który mocno się broni w okresie pandemii. A drugi to duże oczekiwania inwestorów dotyczące rewizji WIG20 pod kątem Allegro - powiedział Konrad Ryczko.



- WIG20 był zauważalnie słabszy od europejskich indeksów. Jest to tłumaczone robieniem miejsca w portfelach inwestorów na zakup akcji Allegro" - dodał.

W poniedziałek do obrotu trafiło 1,023 mld akcji platformy e-commerce Allegro. Oferta publiczna obejmowała emisję 23.255.814 nowych akcji, z której spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł oraz sprzedaż 190.293.225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Po zakończeniu poniedziałkowych notowań GPW Benchmark podał, że po sesji 14 października zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna portfeli indeksów, w wyniku której Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20.

Obroty na GPW wyniosły ponad 5 mld zł, z czego jedynie 0,744 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,65 proc., a S&P 500 zwyżkował 1,12 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 9 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-paliwa (-ok. 3 proc.) oraz WIG-chemia (-2,81 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor mediów (6,17 proc.) oraz branża gier (3,44 proc.).

Po raz trzeci z rzędu zniżkował indeks krajowych blue chipów. Najwięcej stracili akcjonariusze PGNiG - akcje spółki spadły 3,92 proc.

Istotnie w dół poszły także inne spółki paliwowe: Lotos, który stracił 2,61 proc. i PKN Orlen - zniżkujący 2,47 proc.

O 1,9 proc. potaniały akcje CD Projektu.

Na krajowym parkiecie wśród blue chipów najlepiej zachowywały się akcje KGHM, które zyskały 1,63 proc.

1,59 proc. zyskały walory Alior Banku.

W drugiej części dnia mocno zaczęły zwyżkować akcje JSW, które ostatecznie zakończyły sesję 1,39 proc. nad kreską.

W mWIG40 szczególnie dobry początek tygodnia miał Ten Square Games, który w poniedziałek zwyżkował 10,85 proc. Mocno urosły także akcje Wirtualnej Polski - w górę o 9,12 proc.

Swoje historyczne maksima poprawił Mercator, który urósł 7,89 proc. do 602 zł.

6,35 proc. do 6,7 zł zyskał GTC Holding, po tym jak podniesiono cenę w wezwaniu na akcje GTC do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję.

Przed sesją zarząd Neuki dokonał zmian w warunkach programu skupu akcji własnych. Firma planuje skupić do 150 tys. akcji własnych po cenie maksymalnie 600 zł za akcję. Łącznie na ten cel trafi do 90 mln zł. W poniedziałek kurs spółki zyskał 1,55 proc.

Największej przeceny w indeksie średnich spółek doznały Biomed Lublin (-4,07 proc.) oraz Grupa Azoty (-3,94 proc.).

Z kolei w indeksie małych spółek najmocniej zyskały Oponeo (8 proc.), Astarta (6,44 proc.) oraz Mennica Polska (6,38 proc.).

Mennica Polska otrzymała roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2021 monet powszechnego obiegu o wartości 82,27 mln zł.

W sWIG80 najwięcej potaniały akcje Global Cosmed (-7,55 proc.) oraz Harper Hygienics (-ok. 4 proc.).