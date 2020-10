Allegro, Mercator i Biomed na tapecie analityków

Jest pierwsza rekomendacja dla Allegro. Po 8 listopada będzie ich znacznie więcej. U analityków budzi się też zainteresowanie Meractor, ale raczej nie Biomed - podaje piątkowy "Puls Biznesu".

"Zalecenie +kupuj+ i cena docelowa 80 zł są kwintesencją rekomendacji szwajcarskiego banku UBS dla akcji Allegro. Raport wydany 13 października 2020 r. (drugiego dnia notowań) jest prawdopodobnie pierwszą rekomendacją dla tej spółki. Niebawem takich opracowań zacznie jednak przybywać" - oceniono w artykule.

"Nie mogę powiedzieć, kiedy planujemy wydać rekomendację dla tej spółki, ale generalnie jak najszybciej" - zaznacza Łukasz Wachełko, zastępca szefa działu analiz w Wood & Company.

Konrad Księżopolski z Haitong Banku informuje, że ta instytucja przygotuje rekomendację dla Allegro do końca 2020 r. "Uchyla się jednak od odpowiedzi na pytanie, czy należy to rozumieć jeszcze jako październik czy raczej jako drugą połowę listopada lub grudzień" - dodano. "Aż tak konkretnych terminów niestety nie mogę podawać" - zastrzega Księżopolski.

W artykule wskazano, że "jednak nie samym Allegro żyje ostatnio warszawska giełda". "Tegoroczną gwiazdą jest produkujący gumowe rękawiczki Mercator Medical. Zajmuje się nim tylko jeden analityk - Tomasz Rodak z DM BOŚ. Między lipcem a październikiem 2020 r. wyceniał jedną akcję spółki na 175,50 zł. Debiut Allegro zbiegł się z publikacją raportu podnoszącego tę wycenę do 653,10 zł. Niebawem jednak mogą pojawić się inne punkty widzenia. Dołączenia Mercatora do portfela monitorowanych podmiotów nie wyklucza DM BDM. Trigon DM anonsuje, że jest to prawdopodobne w pierwszym kwartale 2021 r. Robert Maj z Ipopemy Securities nie podaje żadnych terminów, ale zaznacza, że zarówno Mercator, jak i Biomed-Lublin zasługują na napisanie raportów analitycznych" - przekazano.

"Mieliśmy o tym dyskusję, ale nie jest tak, że podjęliśmy decyzje w jedną czy drugą stronę. Temat żyje i na bieżąco zastanawiamy się, jak nasze pokrycie analityczne powinno ewoluować. Mamy jednak ograniczone moce przerobowe" - komentuje Kamil Stolarski, kierujący działem analiz w Santanderze.

"Generalnie jednak, mimo iż Biomed jest poważnym kandydatem do indeksu WIG20 w przypadku sukcesu wezwania na Play, biura maklerskie raczej odżegnują się od objęcia go pokryciem analitycznym. Zwracają uwagę, że o ile Mercator urósł na pandemii, ale w realnym biznesowym wymiarze, o tyle kurs i obroty Biomedem pompują nadzieje na opracowanie leku na COVID-19. Na razie jednak firma nad nim wciąż pracuje i wyniki tych prac nie są pewne, podczas gdy Mercator po prostu sprzedaje produkt, który ma od dawna" - napisano.