Allegro najtańsze w historii

Po ponad pięcioprocentowym spadku kurs akcji Allegro zatrzymał się w czwarte, 5 maja na najniższej od debiutu wartości. Fala giełdowych spadków największej platformy zakupowej w Polsce trwa od końca marca.

Allegro weszło na giełdę w październiku roku 2020 z ceną 70 zł za akcję i w kilka dni zwiększyło wartość do 98,78 złotych. W pierwszej połowie listopada 2020 kurs zaczął spadać i pierwsze „dno” osiągnął na wysokości 67,3 zł. Na przełomie 2020 i 2021 wartość akcji wzrosła do maksymalnie 86,55 zł, by w maju spaść do 51,23 zł. Latem 2021 wartość akcji osiągała wysokości nieco wyższe od ceny debiutu, by od września 2021 w zasadzie utrzymywać kurs spadkowy od poziomu 72,75 zł do 21,35 zł na zakończenie dzisiejszej sesji. Oznacza to, że w tym dniu akcje straciły 5,4 proc. wartości. W sumie kurs jest obecnie o 67,75 proc. niższy od wartości w momencie wejścia na giełdę.

Obecna fala spadków Allegro trwa od końca marca 2022. Wcześniej, 24 lutego spółka podała wyniki, które zdaniem wielu analityków były rozczarowujące – co prawda przychody wzrosły, ale zyski spadły. Spółka podała także informację o rezygnacji dotychczasowego prezesa, który ma pozostać na swoim stanowisku do czasu znalezienia następcy.

Czytaj także: Potentat w branży e-commerce w rok stracił 2/3 wartości

Na początku kwietnia Allegro poinformowało o finalizacji przejęcia Grupy Mall oraz WE/DO, za które zapłaciła 881 mln euro, (ok. 4,1 mld zł). Według komunikatu spółki „135 tys. sprzedawców z Europy Środkowo-Wschodniej skorzysta z możliwości wystawienia oferty w jednym miejscu i sprzedawania w całym regionie, uzyskując szerszy dostęp do szybko rosnącego rynku detalicznego o wartości 240 mld euro”.

Spółka deklaruje, że fuzja rozszerza możliwości grupy w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji, niemal podwajając wielkość dostępnego rynku detalicznego w krajach o solidnych podstawach gospodarczych i atrakcyjnym potencjale wzrostu.

Wczoraj (4 maja) Allegro poinformowało o podpisaniu długoterminowego porozumienia z firmą Cafrax, która gromadzi i udostępnia informacje o historii używanych samochodów z 20 krajów Europy, USA i Kanady. Carfax deklaruje, że posiada bazę danych historii pojazdów, zawierającą ponad 32 miliardy wpisów dotyczących ponad miliarda pojazdów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl