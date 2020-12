Allegro nie boi się konkurencji w kraju i myśli o ekspansji zagranicznej

– W dłuższej perspektywie spojrzenie na rynki międzynarodowe będzie dla nas zapewne bodźcem do dalszego rozwoju. Można na to patrzeć w dwóch obszarach: po pierwsze jako zwiększenie sprzedaży przez podmioty zagraniczne sprzedające na Allegro, po drugie jako wyjście z naszą platformą sprzedażową do innych krajów – mówi Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.

Segment e-commerce w Polsce ma ogromny potencjał wzrostu. W 2019 r. wart był około 52 mld zł. W grę wchodzi 18-procentowe roczne tempo wzrostu.

Allegro ma zapisane prawo pierwokupu InPostu w przypadku jego ewentualnej sprzedaży inwestorowi konkurencyjnemu.

Spółka każdego dnia wprowadza średnio około 100 usprawnień na platformie Allegro.