Allegro rośnie i liczy na rozpędzenie sprzedaży na nowym rynku

Wyższa wartość sprzedaży, wzrost przychodów i więcej klientów - grupa Allegro przedstawiła wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Wskaźniki wzrosły, ale grupa czeka na rozpędzenie się sprzedaży na nowym dla niej, czeskim rynku.





Allegro podkreśla, że liczba aktywnych kupujących sięgnęła już 14,2 mln osób.

Grupa ruszyła z zagraniczną ekspansją i od maja jest obecna w Czechach.

Jak tłumaczy spółka, problemem jest dziś sytuacja makroekonomiczna, w Czechach przekłada się ona na ograniczenia w wydatkach tamtejszych konsumentów.

Wartość sprzedaży brutto z działalności w Polsce, która jest dziś kluczowym rynkiem dla Allegro, wzrosła w pierwszym kwartale o 14 proc. w relacji rok do roku, osiągając 12,34 mld zł. Przychody z działalności wyniosły w pierwszym kwartale 1,71 mld zł, co stanowi wzrost o 22,7 proc. rok do roku.

Grupa chwali się też liczbą aktywnych kupujących na Allegro, która wzrosła czwarty kwartał z rzędu, osiągając w pierwszym kwartale poziom 14,2 mln. To wzrost o 787 tys. rok do roku, a o 161 tys. porównując kwartał do kwartału.

- Wzrost liczby kupujących to rezultat zaufania, jakie indywidualni kupujący mają wobec Allegro – podkreśla Roy Perticucci, prezes spółki.

Klienci szukają jak najlepszej ceny, by nie przepłacać

Allegro osiągnęło to, stawiając m.in. na gwarantowaną niską cenę, zachęcając sprzedawców do wprowadzenia konkurencyjnych cen czy upraszczając główną stronę serwisu i wprowadzając jeszcze większą personalizację zawartości, bo klienci szukają dziś przede wszystkim jak najkorzystniejszych cen. Towarzyszy temu wprowadzenie algorytmów maszynowego uczenia się, co ułatwia i przyspiesza zakupy, a obsługa klienta w jednej trzeciej została zautomatyzowana.

- Nasze nastawienie na rozwój i dyscyplinę kosztową przynosi coraz większe korzyści. Podtrzymaliśmy tempo wzrostu GMV (chodzi o całkowitą wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro - przyp. red) i poprawiliśmy marżowość na poziomie EBITDA (zysk przed opodatkowanie odsetkami i amortyzacją - przyp. red.) w Polsce, solidnie rozpoczynając rok, choć sytuacja makroekonomiczna jest wciąż dużym wyzwaniem – mówi Roy Perticucci.

Rosną przychody, a zarząd Allegro podkreśla nastawienie na rozwój

W pierwszym kwartale 2023 r. skorygowany wskaźnik EBITDA z działalności w Polsce wzrósł o 29,7 proc. w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 600,6 mln.

Grupa podkreśla też wzrost średniej prowizji od sprzedaży, a także rozwój programu Allegro Pay, który nastąpił dzięki opcji „kup teraz, zapłać później”. Wartość pożyczek przyznanych za jego pośrednictwem wzrosła o 82 proc., do niemal 1,8 mld zł. Jak poinformowała w czwartek spółka, w przyszłości Allegro chce poszerzać ofertę o nowe produkty i usługi finansowe w ramach współpracy z Aion Bankiem. W pierwszym kwartale wzrosła też do ponad 2700 liczba automatów paczkowych One Box.

W maju Allegro uruchomiło swój serwis w Czechach. Jak tłumaczy spółka, wymagająca sytuacja makroekonomiczna w tym kraju ogranicza jednak wydatki konsumenckie.

- Po osiągnięciu kluczowego celu, jakim było uruchomienie platformy Allegro.cz w Czechach, zamierzamy systematycznie poszerzać nasz zasięg geograficzny i przyspieszyć tempo wzrostu skonsolidowanego GMV grupy w perspektywie średnioterminowej – mówi Jon Eastick, zastępca prezesa Allegro ds. finansowych.

Głównymi akcjonariuszami Allegro są: Cidinan z pakietem 27,13 procent akcji, Permira VI Investments Platform Limited z 27,13 procent akcji oraz Mepinan, który dysponuje 6,03 procentem akcji.

Allegro notowane jest na GPW w Warszawie od października 2020 roku.

