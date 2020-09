Allegro rusza na parkiet. Szykuje się megadebiut na GPW

Allegro – największa paltforma handlowa w Polsce - chce zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Planuje emisję nowych akcji o wartości miliarda złotych, oferta publiczna obejmie jednak również pakiety akcji dotychczasowych udziałowców. Wcześniejsze nieoficjalne informacje mówiły, że wartość całej oferty może wynieść nawet 2-3 mld euro, czyli 11 mld zł.

Jak wynika z komunikatu, prospekt zostanie złożony w Luksemburskim Urzędzie Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), a następnie po jego zatwierdzeniu opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu), a po notyfikowaniu jego zatwierdzenia przez CSSF do Komisji Nadzoru Finansowego.Spółka zatrudniła Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego jako współprowadzących księgę popytu.Allegro zatrudniło także Santander Bank Polska i BM PKO BP jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych oraz Bank Polska Kasa Opieki, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking i Raiffeisen Centrobank AG, jako współzarządzających, w przypadku realizacji oferty publicznej.Allegro to lider rynku e-commerce w Polsce. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 20 mln internautów miesięcznie, co odpowiada ok. 76 proc. wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.Platforma e-commerce Grupy dysponuje bazą użytkowników obejmującą około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mają dostęp do oferty około 117 tys. firm, dzięki czemu na platformie Allegro.pl zawierane są średnio 32 mln transakcji miesięcznie (w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.). Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld dolarów) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.