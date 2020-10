Allegro zdominowało Giełdę Papierów Wartościowych

WIG20 był jednym z najsłabszych indeksów w Europie, nie było jednak panicznej reakcji rynku na informacje o nowych obostrzeniach związanych z pandemią - ocenił analityk DM BOŚ Konrad Ryczko. Zdecydowanie największe obroty na rynku, wynoszące ok. 2,74 mld zł, były udziałem Allegro, które zostanie włączone do indeksów MSCI od 26 października.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 zyskał 0,16 proc. osiągając 1.645,32 pkt., WIG zniżkował 0,13 proc. do 48.846,25 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,12 proc. do 3.500,81 pkt., a sWIG80 spadł 0,62 proc. do 13.653,91 pkt.

W ujęciu tygodniowym, wszystkie główne indeksy są na niższych poziomach niż w miniony piątek. Najwięcej stracił mWIG40 - w dół o ok. 1,7 proc.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,7 proc., a S&P 500 zwyżkował minimalnie 0,06 proc.

"W piątek WIG20 był jednym ze słabszych indeksów w Europie. Nie było jednak panicznej reakcji rynku na nowe obostrzenia zapowiedziane w piątek przez rząd, choć oczywiście stracili przedstawiciele najbardziej poszkodowanych branż, takich jak gastronomia. Brak panicznej wyprzedaży akcji na całej GPW wynikał m.in. z tego, że rząd już wcześniej sugerował, że będzie musiał podjąć dalsze kroki w związku z coraz większą liczbą zakażonych koronawirusem" - powiedział Konrad Ryczko.



Obroty na GPW wyniosły blisko 4 mld zł, z czego 3,77 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Zdecydowanie największy handel odbywał się na akcjach Allegro (2,74 mld zł), co m.in. związane jest z tym, że spółka od 26 października zostanie włączona do indeksów MSCI.

"Wpływ na obroty na akcjach Allegro może mieć też fakt, że nowe obostrzenia są korzystne dla branży e-commerce" - ocenił Konrad Ryczko.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości stracił WIG-odzież (-4,73 proc.) oraz WIG-informatyka (-2,08 proc.). Z kolei najmocniej zyskał sektor bankowy (1,58 proc.).

Piątkowa sesja była udana dla banków z indeksu blue chipów, szczególnie dobrze zaprezentowały się Alior (6,57 proc.) oraz PKO BP (2,79 proc.).

W piątek Raiffeisen Centrobank poinformował, że podniósł rekomendacje sześciu banków z GPW (cztery pierwsze z listy należą do WIG20): PKO BP, Pekao, Santandera, Aliora, mBanku oraz Millennium.

Jak wynika z ankiety PAP Biznes, zysk netto banków z GPW w III kwartale wyniesie 2,1 mld zł, czyli będzie ponad 40 proc. niższy niż rok wcześniej, ale ok. 50 proc. wyższy niż w II kwartale. Banki zmierzą się z presją na wynik odsetkowy oraz istotnie wyższym niż rok wcześniej saldem rezerw, które jednak w porównaniu z poprzednim kwartałem będzie niższe. Wyniki obciążą rezerwy na portfele kredytów w CHF.

Dobrą sesję miały także Allegro (4,25 proc.) oraz JSW (3,95 proc.). Z kolei najmocniej w dół w WIG20 poszły: LPP (-5,66 proc.) oraz PGNiG (-4,74 proc.). 3,57 proc. zniżkował CD Projekt.

"Im bliżej do premiery gry Cyberpunk 2077, tym bardziej gorąco może być na walorach spółki, dlatego nie dziwi mnie podwyższona zmienność na akcjach CD Projektu w ostatnich dniach" - powiedział Konrad Ryczko.

Analitycy biur maklerskich szacują, że od listopadowej premiery do końca roku CD Projekt sprzeda 21,4 mln egzemplarzy gry "Cyberpunk 2077" - wynika z konsensusu zebranego przez PAP Biznes. Rynek spodziewa się, że spółka wypracuje w tym roku 3,279 mld zł przychodów i 2,16 mld zł zysku netto.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 4,8 proc. do góry poszły akcje PlayWay. 2,7 proc. zyskały akcje Dom Development, a 2,53 proc. do góry poszły notowania Kruka. W mWIG40 najmocniej stracił GTC - w dół o 7,81 proc.

W piątek mocno potaniały też akcje LiveChatu (-7,41 proc.). Prezes Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu, której celem jest sprzedaż do 1.287.500 akcji spółki, stanowiących 5 proc. kapitału i głosów.

Istotnie zniżkowały także akcje przedstawicieli gastronomii: prowadzący sieć restauracji AmRest stracił 6,44 proc., a Eurocash, którego spółka z grupy zajmuje się zaopatrzeniem restauracji, hoteli i punktów gastronomicznych poszedł w dół o 6,4 proc. AmRest i Eurocash znajdują się na wieloletnich minimach.

Rząd wprowadza zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych, pozostawiając jedynie możliwość świadczenia usług na wynos i dowóz. Obostrzenia mają obowiązywać dwa tygodnie z możliwością przedłużenia tego terminu.

"Informacja o zawieszeniu działalności restauracji jest negatywna dla AmRestu. Spółka jest jednak lepiej przygotowana do drugiego lockdownu niż do pierwszego, gdyż działania wdrożone wiosną w celu generowania oszczędności wciąż występują. Było to np. ograniczenie zatrudnienia w lokalach czy zawężenie menu. Spółka startuje z innego poziomu kosztów i powinno być to mniej bolesne" - powiedział PAP Biznes Krzysztof Kawa, analityk Ipopema Securities.

"Po drugie, miks sprzedażowy przesunął się w stronę takeaway, delivery czy drive thru. Konsumenci przestawili się na zamawianie jedzenia na wynos i udział sprzedaży online rośnie. Drugi lockdown może to jeszcze nasilić" - dodał.

Wśród spółek zgromadzonych w sWIG80 najmocniej urósł, bo o 11,9 proc., Airway Medix. Solidnie zwyżkowały także OncoArendi Therapeutics (7,6 proc.) oraz Lubawa (4,32 proc.). W sWIG80 najbardziej stracił INC (-5 proc.).