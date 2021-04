Alten Polska z branży IT planuje zatrudnić w tym roku do 300 osób

Do 300 osób planuje zatrudnić w tym roku firma Alten Polska, zajmująca się tworzeniem rozwiązań informatycznych dla klientów z różnych branż. Firma posiada biura w pięciu miastach na terenie kraju, z których największe znajduje się w Krakowie.

Ewa Brożek z Alten Polska poinformowała w czwartek, że optymistyczne spojrzenie spółki na nadchodzące miesiące i plany zwiększania zatrudnienia o kolejnych specjalistów wynikają z utrzymania dobrych wyników finansowych, a także rosnącego popytu na usługi IT oraz inżynieryjne oferowane przez tę firmę.

"Plany firmy zakładają wzrost nie mniejszy niż w ubiegłym roku, czyli zatrudnienie nawet 300 kolejnych specjalistów. Wbrew początkowym obawom, zapotrzebowanie na programistów i inżynierów nie spada. Deficytowe dotychczas +dobro+ staje się jeszcze trudniej dostępne" - oceniła.

Alten Polska prowadzi biura w pięciu miastach na terenie kraju - największe znajduje się w Krakowie. Pozostałe lokalizacje to: Wrocław, Warszawa, Poznań i Gdańsk. Według przekazanych informacji, łącznie oddziały te zatrudniają ponad 600 osób, z czego ponad 500 to inżynierowie i specjaliści IT zajmujący się tworzeniem rozwiązań dla klientów z różnych branż.

Jak przekazali przedstawiciele firmy, 200 osób dołączyło do załogi w zeszłym roku, pomimo epidemii i rosnącej trudności z pozyskaniem wysokiej klasy specjalistów. "W nadchodzących miesiącach firma nie zamierza spowalniać tempa rozwoju" - zapowiedziano.

Ze względu na pandemię niemal wszystkie procesy rekrutacyjne są prowadzone zdalnie. Spółka, poza stanowiskami przeznaczonymi dla inżynierów, planuje zatrudnić nowe osoby do zespołów: biznesowego, rekrutacji oraz HR.

Paweł Zieliński, odpowiedzialny za marketing i komunikację poinformował, że polski oddział obsługuje klientów działających na terenie naszego kraju.

Alten Polska jest częścią francuskiej grupy Alten, obecnej w 28 krajach i zatrudniającej na koniec zeszłego roku niemal 34 tys. osób.

W portfolio firmy znajdują się projekty z zakresu systemów dla sektora bankowego, cyber bezpieczeństwa, smart home, multimediów, sieci, telekomunikacji, clean technology. Posiada również rozwiązania dla branży kolejowej i lotniczej oraz automatyzacji przemysłu.

