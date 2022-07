AM NBP: tempo wzrostu PKB w 2022 prawdopodobnie między 3,4 a 5,0 proc.

Prognozy ankietowanych przez NBP ekspertów dotyczące tempa wzrostu PKB wskazują, że w bieżącym roku wyniesie ono prawdopodobnie między 3,4 proc. a 5,0 proc., przy prognozie centralnej równej 4,3 proc. - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski w wynikach czerwcowej Ankiety Makroekonomicznej NBP.

"W opinii uczestników AM NBP w kolejnych dwóch latach koniunktura osłabnie, a typowe scenariusze tempa wzrostu PKB zawrą się w przedziałach 1,4 proc. - 3,7 proc. dla 2023 r. oraz 2,0 proc. - 4,4 proc. dla 2024 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą odpowiednio 2,7 proc. oraz 3,5 proc." - napisano w prezentacji wyników ankiety.

Dodano, że prognozy stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.

Wskazano, że przedziały typowych scenariuszy uwzględnianych przez ekspertów są bardzo szerokie na tle danych historycznych, co wskazuje na wysoką niepewność co do dalszych decyzji polityki pieniężnej. Przedziały te wynoszą: 5,27 proc. - 6,16 proc. dla 2022 r., 5,63 proc. - 7,72 proc. dla 2023 r. oraz 3,69 proc. - 6,17 proc. dla 2024 r. Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,66 proc., 6,75 proc. oraz 5,01 proc.

