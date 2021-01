Amazon straszy, Allegro traci

Czwartek był drugim dniem giełdowych spadków kursu największej polskiej platformy e-commerce Allegro. To reakcja inwestorów na doniesienia o wejściu na polski rynek globalnego giganta tej branży – Amazona.

Rozpoczęliśmy prace nad uruchomieniem #AmazonPL 😊 Serwis zapewni polskim przedsiębiorcom możliwość dotarcia do ok. 300 mln klientów #Amazon na świecie. Planując sprzedaż za pośrednictwem Amazon w Polsce i globalnie, można już rejestrować konta po polsku. https://t.co/91xkdC3qy6

Wejście smoka

Giganci vs Allegro – do przerwy 0:1

Polska edycja eBay okazała się wielką klapą, na tyle dużą, że dziś już mało kto pamięta o tej próbie. Polacy okazali się bardziej przywiązani do rodzimej marki, a i eBay popełnił wtedy poważne błędy – m.in. prezentując ograniczoną ofertę i niekonkurencyjne opłaty.



Amazon będzie dla Allegro znacznie trudniejszym biznesowym rywalem, ale i sama polska platforma jest na zupełnie innym poziomie rozwoju i ze znacznie mocniejszą pozycją rynkową (także za sprawą rozwoju rynku e-commerce) niż 15 lat temu.

– Ponad 50 proc. towarów sprzedawanych na Amazon pochodzi od zewnętrznych partnerów. Zbliżająca się premiera Amazon.pl zapewni więc polskim przedsiębiorcom możliwość dotarcia do ponad 300 milionów klientów Amazon na całym świecie, w ponad 200 krajach i terytoriach. Obecnie za pośrednictwem Amazon sprzedaje globalnie 1,7 miliona małych i średnich firm, z czego ponad 200 tys. przedsiębiorców przekroczyło 100 tys. dolarów wartości sprzedaży w 2019 roku. – podał Amazon w komunikacie.- Amazon od wielu lat wspiera polskich klientów oraz pomaga sprzedawać produkty polskich przedsiębiorców w naszych europejskich sklepach. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pełnej oferty detalicznej dla konsumentów w Polsce i właśnie nadszedł czas na ten krok - stwierdził Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE Amazon, cytowany w komunikacie spółki.Amerykański gigant ma już w Polsce swoje przyczółki - 9 centrów logistycznych, a kolejne zostanie otwarte w 2021 roku. W sumie firma zatrudnia nad Wisłą blisko 18 tys. osób. To sprawia również, że decyzja o wejściu na polski rynek nie jest zaskoczeniem, mówiło się o niej od dość dawna.Przecena akcji Allegro, chociaż dotkliwa, nie wywołuje – przynajmniej jak na razie - paniki. Część analityków uważa bowiem, że akcje spółki były dotychczas dość wysoko wyceniane. Dość wspomnieć, że giełdowy debiut platformy e-commerce był jednym z najbardziej spektakularnych debiutów w historii GPW - w pierwszym dniu obecności na warszawskiej giełdy akcje Allegro podrożały o 62,8 proc., a kapitalizacja spółki sięgnęła 70,2 mld zł.Nie będzie to pierwsze starcie polskiej platformy z amerykańskimi gigantami. W 2005 roku na polski rynek wchodził globalny serwis aukcyjny eBay. Wówczas i Allegro miało charakter serwisu aukcyjnego pośredniczącego między indywidualnymi użytkownikami (dziś to raczej platforma pośrednicząca między sklepami a klientami).