Ambasada RP w Baku: wybrano 10 najlepszych startupów z Azerbejdżanu

Międzynarodowe jury wybrało 10 najlepszych startupów z Azerbejdżanu - poinformowała Ambasada RP w Baku, która jest inicjatorem programu łączącego ekosystemy startupowe krajów Grupy Wyszehradzkiej i Azerbejdżanu.

Jak napisano w informacji, w piątek w Baku odbył się finał zainicjowanego przez Polskę programu V4-Azerbaijan Tech Bridge, łączącego ekosystemy startupowe krajów Grupy Wyszehradzkiej i Azerbejdżanu. Realizowany od 1,5 roku projekt - jak wyjaśniono - buduje pierwsze konsorcjum partnerów czeskich, polskich, słowackich, węgierskich oraz azerbejdżańskich i jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

W ceremonii otwarcia - jak wskazano - wzięli udział Ambasadorzy krajów V4 w Azerbejdżanie (Czech, Polski, Słowacji i Węgier). Jak powiedział Ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski "Polska będąca jednym z europejskich liderów pod względem liczby inwestycji w startupy jest zainteresowana kontynuacją realizacji podobnych projektów mających na celu zdynamizowanie współpracy z partnerami z Azerbejdżanu".

Uczestnicząca w wydarzeniu prezes fundacji Startup Hub Poland Paulina Brym-Ciuba wskazała, że projekt V4ATB, to "było intuicyjne posunięcie ze strony SHP, aby głębiej zbadać cały technologiczny i innowacyjny potencjał Azerbejdżanu". "Nasza organizacja od 11 lat wspiera założycieli i inwestorów z 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym czterech wyszehradzkich krajów członkowskich UE, aby nasz region był bardziej widoczny w oczach globalnych inwestorów" - powiedziała Brym-Ciuba.

Napisano, że 10 najlepszych azerbejdżańskich startupów wytypowano spośród ponad 160 nadesłanych zgłoszeń. Finaliści zaprezentowali się przed publicznością składającą się z inwestorów, funduszy VC, akceleratorów, aniołów biznesu, bankierów, mentorów i ekspertów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Dodano, że wydarzenie w Baku obejmowało również bezpośrednie rozmowy B2B między azerbejdżańskimi startupami i liderami ekosystemu oraz inwestorami z V4, VC i kluczowymi graczami korporacyjnymi.

Wskazano, że międzynarodowe jury projektu wyłoniło zwycięzcę całego programu - startup MurMur "szybko rosnącą firmę zajmującą się reklamą outdoorową z wykorzystaniem plecaków i toreb posiadających zintegrowany, lekki i wytrzymał ekran LCD".

Program V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) został uruchomiony w 2022 roku w celu nawiązania i wzmocnienia współpracy między Grupą Wyszehradzką (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry) a Azerbejdżanem poprzez łączenie ekosystemów startupowych, takich jak centra innowacji, inwestorzy prywatni, fundusze venture capital i korporacje poszukujące innowacji z UE z potencjałem azerbejdżańskich startupów i innowatorów. Program stworzył nową platformę networkingową pomiędzy partnerami z Grupy Wyszehradzkiej (inwestorami, akceleratorami, aniołami, mentorami itp.) z jednej strony, a startupami i innowatorami z Azerbejdżanu z drugiej.

Projekt został zainicjowany przez Ambasadę RP w Baku i otrzymał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (V4). Inicjatywę realizuje Konsorcjum 4 Partnerów z Grupy Wyszehradzkiej: Fundacja Startup Hub Poland (lider projektu), Look AI Ventures (Czechy), StartITup Győr (Węgry), CIVITTA (Słowacja) we współpracy z IdealHub Innovation and Technology Center z Azerbejdżanu. Program cieszy się wsparciem Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Azerbejdżanu (KOBİA), Agencji Innowacji i Cyfryzacji (IDDA), ma wielu partnerów społecznych (m.in. Azerbejdżański Uniwersytet Naftowo-Przemysłowy, Azerbaijan Microfinance Association, Social Innovation Lab, Youth Inc., Gamepons) i jest wspierany przez Ambasady wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej w Baku: Ambasadę Republiki Czeskiej, Ambasadę Węgier, Ambasadę RP oraz Ambasadę Słowacji.

