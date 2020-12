Ambasada RP w Londynie: kierowcy z pozytywnym wynikiem nie pokryją kosztów kwarantanny

Kierowcy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa, nie będą musieli pokryć kosztów odbycia kwarantanny w hotelu w Rochester - poinformowała Ambasada Polska w Londynie powołując się na brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju (FCDO).

"Foreign, Commonwealth and Development Office informuje, iż kierowcy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirus, NIE będą musieli pokryć kosztów powiązanych z odbyciem kwarantanny, która będzie miała miejsce w hotelu Holiday Inn w Rochester" - poinformowała w nocy z piątku na sobotę Ambasada Polski w Zjednoczonym Królestwie.

Brytyjski minister transportu Grant Shapps poinformował w piątek wieczorem, że ponad 4 500 ciężarówek przeprawionych zostało do Francji od czasu, gdy w środę otworzyła ona znów swoje granice. Poinformował też, że jak dotychczas przeprowadzono ponad 10 tys. testów, z czego tylko u 24 osób potwierdzono koronawirusa. Największą grupę wśród oczekujących na wyjazd stanowią Polacy.

Zator przy przeprawie przez kanał La Manche to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęła na 48 godzin granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii, przy czym nie dotyczyło to tylko ruchu pasażerskiego, ale także transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

W piątek wieczorem grupa polskich żołnierzy, w tym członków Wojsk Obrony Terytorialnej, rozpoczęła przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa u kierowców ciężarówek, którzy czekają na wyjazd z Wielkiej Brytanii do Francji.

Do Wielkiej Brytanii przyleciało 20 żołnierzy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kilkunastu żołnierzy z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Polacy wspierają brytyjskich lekarzy oraz żołnierzy w dwóch spośród trzech miejsc, w których wykonywane są testy - w przy wjeździe do portu w Dover oraz na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20.

Wcześniej, w nocy z czwartku na piątek w Dover testy u kierowców przeprowadzało 36 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z CSK MSWiA, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb. Wykonali oni 1 260 testów.